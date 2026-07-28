Следственный комитет возбудил дело по факту нарушения прав жильцов дома в поселке Углегорск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования уголовногодела, возбужденного по факту нарушения прав жителей аварийного дома в поселке Углегорск Тацинского района Ростовской области. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по региону Станислав Ковалев должен представить отчет в центральный аппарат ведомства.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сотрудник полиции в диспетчерской перед множеством экранов

Речь идет о жилом доме на улице Мира, построенном в 1959 году. Жильцы давно сигнализировали о критическом состоянии здания: в несущих конструкциях появились трещины, стены разрушаются, проживание в нем стало небезопасным. В 2025 году дом официально признали аварийным, однако переселения жильцов не последовало. Люди неоднократно обращались в различные инстанции, но проблему решить не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причинами проверки стали бездействие ответственных лиц и упущение мер по предоставлению гражданам жилья, соответствующего нормам безопасности. Следствие должно установить, почему решению о признании дома аварийным не последовало реальное переселение, и дать правовую оценку бездействию чиновников.