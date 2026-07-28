МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в четырёх районах Ростовской области

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности пятого класса в четырех районах Ростовской области. Риск распространения огня зафиксирован на максимально высоком уровне.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

По данным регионального гидрометцентра, опасный период начался во второй половине дня 28 июля и продлится до конца суток 29 июля.

Район Статус опасности Целинский Чрезвычайная (V класс) Сальский Чрезвычайная (V класс) Песчанокопский Чрезвычайная (V класс) Пролетарский Чрезвычайная (V класс)

Для аграриев и жителей этих территорий такая ситуация критична: сухая трава и камыш вспыхивают мгновенно, что может привести к потере урожая или уничтожению лесных массивов. Любая искра в таких условиях способна вызвать масштабный пожар.

Сотрудники МЧС призывают жителей строго соблюдать правила безопасности: не разводить костры, не бросать в лесу окурки и спички, а также полностью отказаться от выжигания сухой растительности.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова