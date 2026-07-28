МЧС объявило чрезвычайную пожароопасность в четырёх районах Ростовской области

МЧС предупреждает о чрезвычайной пожароопасности пятого класса в четырех районах Ростовской области. Риск распространения огня зафиксирован на максимально высоком уровне.
По данным регионального гидрометцентра, опасный период начался во второй половине дня 28 июля и продлится до конца суток 29 июля.
|Район
|Статус опасности
|Целинский
|Чрезвычайная (V класс)
|Сальский
|Чрезвычайная (V класс)
|Песчанокопский
|Чрезвычайная (V класс)
|Пролетарский
|Чрезвычайная (V класс)
Для аграриев и жителей этих территорий такая ситуация критична: сухая трава и камыш вспыхивают мгновенно, что может привести к потере урожая или уничтожению лесных массивов. Любая искра в таких условиях способна вызвать масштабный пожар.
Сотрудники МЧС призывают жителей строго соблюдать правила безопасности: не разводить костры, не бросать в лесу окурки и спички, а также полностью отказаться от выжигания сухой растительности.
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