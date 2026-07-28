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Правительство Алтайского края выделило 25 млн рублей на ремонт соцобъектов

Россия » Сибирь » Барнаул

В Краснощековском районе Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации после урагана. Порывы ветра до 40 м/с сорвали кровли с домов, вырвали деревья и повредили линии электропередачи, из-за чего часть поселков осталась без электричества.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги
Показатель Данные
Скорость ветра до 40 м/с
Количество поврежденных домов (предварительно) около 100 единиц
Выделенные средства на соцобъекты 25 млн рублей

Губернатор Виктор Томенко распорядился выплатить жителям района единовременную материальную помощь. Сумму определят индивидуально для каждого домовладения, опираясь на степень разрушений. Министерство социальной защиты начнет переводы сразу после фиксации ущерба.

"Выплата будет производиться однократно на каждое домовладение, её размер определят индивидуально, исходя из степени нанесённого ущерба", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дополнительно району направят 25 млн рублей. Эти деньги потратят на ремонт пострадавших социальных объектов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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