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Жители центра Курска сообщили о нарушении сроков профилактических работ на сетях

Россия » Центр » Курск

Жители многоквартирных домов в центре Курска обратились к губернатору Александру Хинштейну с просьбой остановить практику затяжных отключений горячей воды. Речь идет о квартале между улицами Советской и Карла Либкнехта, где сроки профилактических работ систематически нарушаются.

Кухонный смеситель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кухонный смеситель

По словам горожан, проблема повторяется последние пять лет. Плановое отключение начинается в середине июля, но фактически превращается в многомесячный перерыв в водоснабжении. Жильцы отмечают, что часто остаются без горячей воды до середины сентября, хотя законодательно установленные сроки ремонта и испытаний значительно короче.

"В течение 5 лет каждое лето в середине июля у нас происходит плановое отключение горячего водоснабжения, а потом начинаются чудеса! Его бесконечно продлевают!", — пишут куряне в обращении к главе региона.

Ситуация с текущим сезоном подтверждает опасения жителей. Согласно данным РИР-Энерго, после завершения основного профилактического периода, который должен закончиться 28 июля, отсутствие воды продлят еще на две недели — до 11 августа.

Для обычного горожанина такие сроки означают невозможность полноценно пользоваться бытовыми приборами и гигиеническими процедурами в самый разгар лета. В домовых чатах жители называют происходящее "узаконенным произволом" и требуют прекратить практику регулярных задержек.

Период работ Срок / Статус
Профилактическое отключение до 28 июля
Дополнительный срок (по данным РИР-Энерго) до 11 августа
Фактический срок в прошлые годы до середины сентября

Ответы на популярные вопросы

Почему сроки отключения продлеваются?

Жители указывают на систематический характер задержек, которые выходят за рамки регламентов по проведению испытаний и ремонтных работ тепловых сетей.

Кто должен контролировать соблюдение сроков?

Контроль за деятельностью ресурсоснабжающих организаций, таких как РИР-Энерго, осуществляют муниципальные органы власти и региональный надзор.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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