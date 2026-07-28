В Верхней Салде ситуация с водоснабжением начинает выходить из острой фазы. По данным Роспотребнадзора, концентрация аммиака в воде впервые за время кризиса снизилась до предельно допустимых норм. Губернатор Свердловской области Денис Паслер на совещании по стабилизации обстановки сообщил, что контрольные пробы забирают каждые два часа — на входе и выходе очистных сооружений, а также в самом водоеме. Возбудителей инфекционных заболеваний в воде не обнаружено.
После изменения режима хлорирования власти разрешили использовать воду из-под крана для бытовых нужд: мытья посуды, стирки и гигиенических процедур. Пить её, готовить еду и чистить зубы всё ещё нельзя — для этих целей жителям рекомендуют бутилированную воду.
Источником загрязнения стала птицефабрика, с территории которой при паводке с талой водой в водоем попали отходы производства. Губернатор поручил руководству предприятия устранить причины происшествия и привести работу в соответствие с экологическим законодательством. В противном случае, по словам Паслера, будет рассмотрен вопрос о приостановке деятельности завода.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения водного объекта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал доклад о его ходе.
Официальные заявления не сняли напряжение в городе. Под публикациями губернатора, главы муниципального округа Александра Маслова и администрации набралось около ста комментариев. Горожане требуют опубликования полных протоколов последних анализов воды. Жалобы поступают и на нехватку привозной воды, а многие прямо заявляют: не намерены пользоваться водопроводной водой даже для бытовых нужд.
"Вода с дохлой рыбой, птичьим пометом, трупами куриц через 10 дней уже пригодна для мытья посуды и купания?" — спросил один из пользователей.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.