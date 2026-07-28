В Санкт-Петербурге с 30 июля начнется капитальный ремонт дорожного полотна

С 30 июля дорожные работы изменят схему движения в Адмиралтейском, Калининском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вводит ограничения на популярных маршрутах из-за капитального ремонта полотна.
Самые короткие по срокам, но чувствительные ограничения затронут центр города. 30 и 31 июля ремонтные бригады займут набережную Адмиралтейского канала. Проезд будет затруднен на отрезке от площади Труда до дома №7. Для автомобилистов это означает временную потерю привычного транзита мимо Новой Голландии.
На Обводном канале дорожная ситуация осложнится на более длительный срок. С 30 июля по 10 августа рабочие сузят проезжую часть на участке от Измайловского проспекта до Митрофаньевского моста. Водителям стоит заранее выбирать альтернативные пути, так как здесь традиционно фиксируется высокая плотность трафика.
В Калининском районе дорожники обновят Светлановский проспект. 30 и 31 июля техника выйдет на участок между проспектом Просвещения и Суздальским проспектом. Ограничения затронут северную часть города, где интенсивность движения остается высокой даже в выходные дни.
|Место работ
|Срок ограничений
|Суть изменений
|Наб. Адмиралтейского канала
|30 — 31 июля
|Капремонт дороги
|Наб. Обводного канала
|30 июля — 10 августа
|Сужение проезжей части
|Светлановский проспект
|30 — 31 июля
|Дорожные работы
Ранее дорожные службы скорректировали трафик за пределами Петербурга. На Киевском шоссе в районе Гатчины с 28 июля начал действовать реверсивный режим. Эти ограничения продлятся до первых чисел августа.
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