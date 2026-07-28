В Санкт-Петербурге с 30 июля начнется капитальный ремонт дорожного полотна

С 30 июля дорожные работы изменят схему движения в Адмиралтейском, Калининском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вводит ограничения на популярных маршрутах из-за капитального ремонта полотна.

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Самые короткие по срокам, но чувствительные ограничения затронут центр города. 30 и 31 июля ремонтные бригады займут набережную Адмиралтейского канала. Проезд будет затруднен на отрезке от площади Труда до дома №7. Для автомобилистов это означает временную потерю привычного транзита мимо Новой Голландии.

На Обводном канале дорожная ситуация осложнится на более длительный срок. С 30 июля по 10 августа рабочие сузят проезжую часть на участке от Измайловского проспекта до Митрофаньевского моста. Водителям стоит заранее выбирать альтернативные пути, так как здесь традиционно фиксируется высокая плотность трафика.

В Калининском районе дорожники обновят Светлановский проспект. 30 и 31 июля техника выйдет на участок между проспектом Просвещения и Суздальским проспектом. Ограничения затронут северную часть города, где интенсивность движения остается высокой даже в выходные дни.

Место работ Срок ограничений Суть изменений Наб. Адмиралтейского канала 30 — 31 июля Капремонт дороги Наб. Обводного канала 30 июля — 10 августа Сужение проезжей части Светлановский проспект 30 — 31 июля Дорожные работы

Ранее дорожные службы скорректировали трафик за пределами Петербурга. На Киевском шоссе в районе Гатчины с 28 июля начал действовать реверсивный режим. Эти ограничения продлятся до первых чисел августа.

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