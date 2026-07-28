Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Невеле подготовили объездной путь по улице Ясная Поляна для обхода ремонта
Почти половина обследованных жителей Вологодской области имеют избыточный вес или ожирение
Александр Бастрыкин потребовал отчет о возврате зарплат сотрудникам компаний в Липецкой области
Суд обязал брянскую компанию выплатить 730 тысяч рублей и изменить запись в трудовой книжке
Глава Греции обсудил с Ноланом "Одиссею": что сказал премьер режиссёру
Житель Саратова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 37 миллионов рублей
Минздрав Вологодской области предупредил о рисках неинфекционных заболеваний из-за образа жизни
В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей
В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах

В Санкт-Петербурге с 30 июля начнется капитальный ремонт дорожного полотна

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С 30 июля дорожные работы изменят схему движения в Адмиралтейском, Калининском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вводит ограничения на популярных маршрутах из-за капитального ремонта полотна.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Самые короткие по срокам, но чувствительные ограничения затронут центр города. 30 и 31 июля ремонтные бригады займут набережную Адмиралтейского канала. Проезд будет затруднен на отрезке от площади Труда до дома №7. Для автомобилистов это означает временную потерю привычного транзита мимо Новой Голландии.

На Обводном канале дорожная ситуация осложнится на более длительный срок. С 30 июля по 10 августа рабочие сузят проезжую часть на участке от Измайловского проспекта до Митрофаньевского моста. Водителям стоит заранее выбирать альтернативные пути, так как здесь традиционно фиксируется высокая плотность трафика.

В Калининском районе дорожники обновят Светлановский проспект. 30 и 31 июля техника выйдет на участок между проспектом Просвещения и Суздальским проспектом. Ограничения затронут северную часть города, где интенсивность движения остается высокой даже в выходные дни.

Место работ Срок ограничений Суть изменений
Наб. Адмиралтейского канала 30 — 31 июля Капремонт дороги
Наб. Обводного канала 30 июля — 10 августа Сужение проезжей части
Светлановский проспект 30 — 31 июля Дорожные работы

Ранее дорожные службы скорректировали трафик за пределами Петербурга. На Киевском шоссе в районе Гатчины с 28 июля начал действовать реверсивный режим. Эти ограничения продлятся до первых чисел августа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Еда и рецепты
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Мир. Новости мира
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах
В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей
Дисциплина чеков и писем: как превратить бумажный хаос в стройную систему за пару дней
Слишком молодая для него: резкие нападки хейтеров вынудили Галустяна раскрыть правду о дочерях
Танкер с саудовской нефтью прошел Баб-эль-Мандебский пролив в "темном режиме"
Запуск проекта Петербургский сувенир состоялся с затратами в 10 млн рублей
Единый маршрут сопровождения семей упростит получение выплат в Рязани
Правительство ЛНР введет бюджетные субсидии на развитие инфраструктуры газомоторного топлива
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Погода в регионах Белоруссии позволит планировать поездки на открытом воздухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.