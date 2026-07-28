В Невеле подготовили объездной путь по улице Ясная Поляна для обхода ремонта

В Невеле изменили схему движения транспорта из-за ремонта моста через реку Еменка. Ограничения вступят в силу 3 августа 2026 года, сообщил пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

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Чтобы водители и пассажиры могли объехать ремонтный участок, на улице Ясная Поляна завершают асфальтирование объездного пути. Мост будет закрыт для проезда до 27 ноября 2027 года.

Этап работ Сроки / Статус Подготовка объездного пути Завершается асфальтирование Перекрытие моста через Еменку С 3 августа 2026 года Завершение ремонта моста До 27 ноября 2027 года

Для жителей города и водителей маршрутных такси подготовили обновленное расписание автобусов. Актуальные графики движения появятся на остановках.

Для местного предпринимателя или водителя такая длительная реконструкция означает изменение привычных логистических цепочек и увеличение времени в пути по объезду, что особенно заметно в периоды пиковых нагрузок на дорогу.