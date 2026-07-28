Почти половина обследованных жителей Вологодской области имеют избыточный вес или ожирение

Более 271 тысячи жителей региона прошли диспансеризацию в первом полугодии текущего года. Данные предоставил профильный минздрав.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Встреча с врачом

Врачи отмечают, что основными причинами развития хронических болезней остаются курение, алкоголь, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Почти у каждого второго обследованного зафиксировали ожирение или избыточный вес. Генетическая предрасположенность к диабету, онкологии, болезням органов дыхания и системы кровообращения выявлена у 18 472 человек.

Заболевание Количество выявленных случаев Болезни системы кровообращения 1 169 Болезни органов пищеварения 312 Сахарный диабет 245

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно проходить обследование?

Люди от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года. Тем, кто старше 39 лет, обследование необходимо ежегодно.

Сколько стоит процедура?

Диспансеризация бесплатна для всех граждан при наличии полиса ОМС.