Более 271 тысячи жителей региона прошли диспансеризацию в первом полугодии текущего года. Данные предоставил профильный минздрав.
Врачи отмечают, что основными причинами развития хронических болезней остаются курение, алкоголь, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Почти у каждого второго обследованного зафиксировали ожирение или избыточный вес. Генетическая предрасположенность к диабету, онкологии, болезням органов дыхания и системы кровообращения выявлена у 18 472 человек.
|Заболевание
|Количество выявленных случаев
|Болезни системы кровообращения
|1 169
|Болезни органов пищеварения
|312
|Сахарный диабет
|245
Люди от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года. Тем, кто старше 39 лет, обследование необходимо ежегодно.
Диспансеризация бесплатна для всех граждан при наличии полиса ОМС.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.