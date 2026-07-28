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Суд обязал брянскую компанию выплатить 730 тысяч рублей и изменить запись в трудовой книжке

Россия » Центр » Брянск

Судебные приставы взыскали 730 тысяч рублей с брянской компании в пользу бывшей кладовщицы. Деньги списали с банковских счетов организации после того, как работодатель проигнорировал решение суда по задержке зарплаты.

Руки бухгалтера на старинном калькуляторе рядом со стопками наличных денег
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Руки бухгалтера на старинном калькуляторе рядом со стопками наличных денег

Женщина устроилась на работу в сентябре прошлого года. Объектом её деятельности стала стройка объездной дороги в Орле. Сначала выплаты приходили вовремя, но затем компания перестала платить зарплату. Сотрудница продолжала выходить на смены, однако работодатель вместо выплат пригрозил уволить её по статье.

В итоге женщина передала по акту все ценности и написала заявление об увольнении. При этом в трудовую книжку внесли запись, которая порочила её профессиональную репутацию.

Статья выплаты Что включено в сумму
Основной долг Задолженность по зарплате за три месяца
Дополнительные выплаты Средний заработок за вынужденный прогул и компенсации
Итоговая сумма взыскания 730 000 рублей

Суд обязал компанию изменить запись в трудовой книжке и выплатить долг. Поскольку фирма отказалась платить добровольно, к делу подключились приставы. Они арестовали счета организации и начислили исполнительский сбор в размере 51 тысячи рублей.

Деньги списали принудительно, после чего бывшая сотрудница получила всю сумму.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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