Александр Бастрыкин потребовал отчет о возврате зарплат сотрудникам компаний в Липецкой области

Сотрудники одной из липецких компаний обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди не получали зарплату с ноября 2025 года, а само предприятие после этого прекратило работу.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Бастрыкин

Жалоба поступила через приемную главы ведомства в соцсети ВКонтакте. На текущий момент долги перед работниками выплачены не полностью.

Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Липецкой области Евгения Шаповалова подготовить отчет о расследовании и мерах по возврату денег. Уголовное дело в регионе уже возбуждено, за его ходом следит центральный аппарат ведомства.

Компания / Руководитель Сумма долга перед работниками ООО "Аркс-7" 28 млн рублей (164 человека) ООО "Гром" более 6 млн рублей Директор одного из ООО (задержан в июле) 2,9 млн рублей

За последние полгода в Липецкой области участились случаи массовых задержек выплат. По статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) руководителям компаний грозит до трех лет лишения свободы, если деньги не выплачивались более двух месяцев.