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Александр Бастрыкин потребовал отчет о возврате зарплат сотрудникам компаний в Липецкой области

Россия » Центр » Липецк

Сотрудники одной из липецких компаний обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди не получали зарплату с ноября 2025 года, а само предприятие после этого прекратило работу.

Александр Бастрыкин
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Бастрыкин

Жалоба поступила через приемную главы ведомства в соцсети ВКонтакте. На текущий момент долги перед работниками выплачены не полностью.

Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Липецкой области Евгения Шаповалова подготовить отчет о расследовании и мерах по возврату денег. Уголовное дело в регионе уже возбуждено, за его ходом следит центральный аппарат ведомства.

Компания / Руководитель Сумма долга перед работниками
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За последние полгода в Липецкой области участились случаи массовых задержек выплат. По статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) руководителям компаний грозит до трех лет лишения свободы, если деньги не выплачивались более двух месяцев.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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