Александр Бастрыкин потребовал отчет о возврате зарплат сотрудникам компаний в Липецкой области

Сотрудники одной из липецких компаний обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Люди не получали зарплату с ноября 2025 года, а само предприятие после этого прекратило работу.
Жалоба поступила через приемную главы ведомства в соцсети ВКонтакте. На текущий момент долги перед работниками выплачены не полностью.
Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Липецкой области Евгения Шаповалова подготовить отчет о расследовании и мерах по возврату денег. Уголовное дело в регионе уже возбуждено, за его ходом следит центральный аппарат ведомства.
|Компания / Руководитель
|Сумма долга перед работниками
|ООО "Аркс-7"
|28 млн рублей (164 человека)
|ООО "Гром"
|более 6 млн рублей
|Директор одного из ООО (задержан в июле)
|2,9 млн рублей
За последние полгода в Липецкой области участились случаи массовых задержек выплат. По статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) руководителям компаний грозит до трех лет лишения свободы, если деньги не выплачивались более двух месяцев.
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