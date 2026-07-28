Житель Саратова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 37 миллионов рублей

В Саратове экс-директор строительной компании предстанет перед судом за неуплату налогов. Общий ущерб государственному бюджету превысил 37 миллионов рублей.

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Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, обвинительное заключение утверждено в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов организацией путем подачи ложных сведений в декларации.

Следствие установило, что с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель фирмы завышал расходы в отчетности. Он включил в декларации по НДС данные о фиктивных сделках с двумя контрагентами. Эта схема позволила компании незаконно сократить налоговые выплаты.

"В результате противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 37 миллионов рублей", — сообщили в надзорном ведомстве.

Чтобы гарантировать возврат средств в казну, следователи Следственного комитета наложили арест на имущество обвиняемого. Стоимость заблокированных активов составляет более 53 млн рублей.

Материалы дела передали в Волжский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу.