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Житель Саратова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 37 миллионов рублей

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове экс-директор строительной компании предстанет перед судом за неуплату налогов. Общий ущерб государственному бюджету превысил 37 миллионов рублей.

Зал судебного заседания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Зал судебного заседания

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, обвинительное заключение утверждено в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов организацией путем подачи ложных сведений в декларации.

Следствие установило, что с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель фирмы завышал расходы в отчетности. Он включил в декларации по НДС данные о фиктивных сделках с двумя контрагентами. Эта схема позволила компании незаконно сократить налоговые выплаты.

"В результате противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на общую сумму свыше 37 миллионов рублей", — сообщили в надзорном ведомстве.

Чтобы гарантировать возврат средств в казну, следователи Следственного комитета наложили арест на имущество обвиняемого. Стоимость заблокированных активов составляет более 53 млн рублей.

Материалы дела передали в Волжский районный суд города Саратова для рассмотрения по существу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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