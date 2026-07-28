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Минздрав Вологодской области предупредил о рисках неинфекционных заболеваний из-за образа жизни

Россия » Северо-Запад » Вологда

За первую половину 2026 года в Вологодской области обследовали 271 509 человек. По результатам диспансеризации и профилактических осмотров врачи зафиксировали более 356 тысяч поведенческих факторов риска. В основном речь идет о курении, злоупотреблении алкоголем, лишнем весе, плохом питании и малоподвижном образе жизни.

Врач делает укол ребенку
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач делает укол ребенку

"Наличие одного или нескольких таких факторов значительно повышает риск развития неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические патологии, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. Эти болезни сокращают продолжительность жизни", — сообщили в областном минздраве.

Чтобы избежать тяжелых диагнозов, врачи рекомендуют следить за давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также контролировать индекс массы тела. Однако самостоятельно изменить привычки бывает сложно, поэтому пациентов с выявленными рисками направляют в специализированные центры здоровья.

Как работают центры здоровья

С 2025 года вологжане могут обратиться в такие центры по полису ОМС. Здесь не просто констатируют проблему, а помогают составить план действий для ее устранения.

Программа помощи включает:

  • Диагностику. Измеряют рост, вес и объем талии, проверяют функцию дыхания. Курильщикам определяют концентрацию угарного газа в воздухе, а людям с лишним весом проводят биоимпедансометрию — анализ состава тела (баланс жиров, мышц и воды).
  • Анализ состояния. Специалисты рассчитывают биологический возраст пациента, индекс курения или суточную энергоемкость рациона питания.
  • Персональный план. Врач разрабатывает индивидуальную программу питания и физической активности с учетом особенностей здоровья человека.

За шесть месяцев углубленные консультации прошли 5150 человек.

Где получить помощь

Город Адрес и телефон для записи
Вологда Поликлиника № 1, ул. Мальцева, 45; тел. 8 (8172) 21-58-81
Череповец Поликлиника № 1, ул. Милютина, 6; тел. 8 (8202) 62-60-89
Великий Устюг ЦРБ, Советский пр., д. 54; тел. 8 (81738) 2-12-52
Сокол ЦРБ, ул. Орешкова, д. 17; тел. 8 (8173) 32-11-50
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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