Минздрав Вологодской области предупредил о рисках неинфекционных заболеваний из-за образа жизни

За первую половину 2026 года в Вологодской области обследовали 271 509 человек. По результатам диспансеризации и профилактических осмотров врачи зафиксировали более 356 тысяч поведенческих факторов риска. В основном речь идет о курении, злоупотреблении алкоголем, лишнем весе, плохом питании и малоподвижном образе жизни.
"Наличие одного или нескольких таких факторов значительно повышает риск развития неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические патологии, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. Эти болезни сокращают продолжительность жизни", — сообщили в областном минздраве.
Чтобы избежать тяжелых диагнозов, врачи рекомендуют следить за давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также контролировать индекс массы тела. Однако самостоятельно изменить привычки бывает сложно, поэтому пациентов с выявленными рисками направляют в специализированные центры здоровья.
С 2025 года вологжане могут обратиться в такие центры по полису ОМС. Здесь не просто констатируют проблему, а помогают составить план действий для ее устранения.
Программа помощи включает:
За шесть месяцев углубленные консультации прошли 5150 человек.
|Город
|Адрес и телефон для записи
|Вологда
|Поликлиника № 1, ул. Мальцева, 45; тел. 8 (8172) 21-58-81
|Череповец
|Поликлиника № 1, ул. Милютина, 6; тел. 8 (8202) 62-60-89
|Великий Устюг
|ЦРБ, Советский пр., д. 54; тел. 8 (81738) 2-12-52
|Сокол
|ЦРБ, ул. Орешкова, д. 17; тел. 8 (8173) 32-11-50
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