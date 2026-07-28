Минздрав Вологодской области предупредил о рисках неинфекционных заболеваний из-за образа жизни

За первую половину 2026 года в Вологодской области обследовали 271 509 человек. По результатам диспансеризации и профилактических осмотров врачи зафиксировали более 356 тысяч поведенческих факторов риска. В основном речь идет о курении, злоупотреблении алкоголем, лишнем весе, плохом питании и малоподвижном образе жизни.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач делает укол ребенку

"Наличие одного или нескольких таких факторов значительно повышает риск развития неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические патологии, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет. Эти болезни сокращают продолжительность жизни", — сообщили в областном минздраве.

Чтобы избежать тяжелых диагнозов, врачи рекомендуют следить за давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, а также контролировать индекс массы тела. Однако самостоятельно изменить привычки бывает сложно, поэтому пациентов с выявленными рисками направляют в специализированные центры здоровья.

Как работают центры здоровья

С 2025 года вологжане могут обратиться в такие центры по полису ОМС. Здесь не просто констатируют проблему, а помогают составить план действий для ее устранения.

Программа помощи включает:

Диагностику. Измеряют рост, вес и объем талии, проверяют функцию дыхания. Курильщикам определяют концентрацию угарного газа в воздухе, а людям с лишним весом проводят биоимпедансометрию — анализ состава тела (баланс жиров, мышц и воды).

Измеряют рост, вес и объем талии, проверяют функцию дыхания. Курильщикам определяют концентрацию угарного газа в воздухе, а людям с лишним весом проводят биоимпедансометрию — анализ состава тела (баланс жиров, мышц и воды). Анализ состояния. Специалисты рассчитывают биологический возраст пациента, индекс курения или суточную энергоемкость рациона питания.

Специалисты рассчитывают биологический возраст пациента, индекс курения или суточную энергоемкость рациона питания. Персональный план. Врач разрабатывает индивидуальную программу питания и физической активности с учетом особенностей здоровья человека.

За шесть месяцев углубленные консультации прошли 5150 человек.

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