В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей

В Шушарах построят новую поликлинику. На возведение объекта город выделил более 7,3 млрд рублей, сообщает портал госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Застройщика определят в ходе электронного конкурса на площадке "Росэлторг". Заявки принимают с 28 июля по 13 августа 2026 года. Итоги торгов подведут 18 августа. Организатором выступает комитет по госзаказу Петербурга.

Параметр Детали проекта Стоимость контракта 7 338 785 542,32 рубля Место строительства Колпинское шоссе, участок 168 (квартал II) Срок подачи заявок до 13 августа 2026 года

Развитие медицинской сети Невского района продолжается и по другим направлениям. В июне город забрал в собственность здание поликлиники № 100 на Дальневосточном проспекте, 19. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.

Объект площадью 8 358 м² сдали в эксплуатацию в конце октября 2025 года. Внутри оборудовали дневной стационар, кабинеты лучевой диагностики и ЛФК. Поликлиника рассчитана на 420 посещений за смену; здесь работают взрослые и детские отделения. Часть площадей планируют отдать под филиал детской поликлиники № 62.

"Строительство новых медицинских центров в таких густонаселенных и быстрорастущих районах, как Шушары, позволяет снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и сократить время ожидания приема", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов