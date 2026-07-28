В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей

В Шушарах построят новую поликлинику. На возведение объекта город выделил более 7,3 млрд рублей, сообщает портал госзакупок.
Застройщика определят в ходе электронного конкурса на площадке "Росэлторг". Заявки принимают с 28 июля по 13 августа 2026 года. Итоги торгов подведут 18 августа. Организатором выступает комитет по госзаказу Петербурга.
|Параметр
|Детали проекта
|Стоимость контракта
|7 338 785 542,32 рубля
|Место строительства
|Колпинское шоссе, участок 168 (квартал II)
|Срок подачи заявок
|до 13 августа 2026 года
Развитие медицинской сети Невского района продолжается и по другим направлениям. В июне город забрал в собственность здание поликлиники № 100 на Дальневосточном проспекте, 19. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.
Объект площадью 8 358 м² сдали в эксплуатацию в конце октября 2025 года. Внутри оборудовали дневной стационар, кабинеты лучевой диагностики и ЛФК. Поликлиника рассчитана на 420 посещений за смену; здесь работают взрослые и детские отделения. Часть площадей планируют отдать под филиал детской поликлиники № 62.
"Строительство новых медицинских центров в таких густонаселенных и быстрорастущих районах, как Шушары, позволяет снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и сократить время ожидания приема", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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