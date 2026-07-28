В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах

В Сокольском округе до конца августа завершат ремонт 7,5 километров автомобильной дороги. Трасса соединяет близлежащие поселки с центром округа и активно используется дачниками.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Вид на дорогу через поле

Работы по обновлению участка начались после того, как вопрос обсуждали на встрече жителей города Сокол с губернатором Георгием Филимоновым в конце 2023 года. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.

"До конца лета на дороге произведут все запланированные работы, а осенью текущего года объект введут в эксплуатацию", — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Сейчас строители укладывают верхний слой асфальта. Одновременно с этим обустраивают обочины, делают съезды, примыкания, заездные карманы и площадки для ожидания общественного транспорта.

Такие меры должны обезопасить движение автомобилей и защитить новое полотно от преждевременного износа.

Параметр Детали Протяженность ремонта 7,5 км Срок завершения работ конец августа Ввод в эксплуатацию осень 2024 года