В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах

В Сокольском округе до конца августа завершат ремонт 7,5 километров автомобильной дороги. Трасса соединяет близлежащие поселки с центром округа и активно используется дачниками.
Работы по обновлению участка начались после того, как вопрос обсуждали на встрече жителей города Сокол с губернатором Георгием Филимоновым в конце 2023 года. Глава региона взял ситуацию под личный контроль.
"До конца лета на дороге произведут все запланированные работы, а осенью текущего года объект введут в эксплуатацию", — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.
Сейчас строители укладывают верхний слой асфальта. Одновременно с этим обустраивают обочины, делают съезды, примыкания, заездные карманы и площадки для ожидания общественного транспорта.
Такие меры должны обезопасить движение автомобилей и защитить новое полотно от преждевременного износа.
|Параметр
|Детали
|Протяженность ремонта
|7,5 км
|Срок завершения работ
|конец августа
|Ввод в эксплуатацию
|осень 2024 года
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