Запуск проекта Петербургский сувенир состоялся с затратами в 10 млн рублей

В торговом центре "Невский центр" заработала первая площадка проекта "Петербургский сувенир". Здесь представили работы более 40 местных дизайнеров и ремесленников, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
Проект объединил предпринимателей, которые создают изделия с айдентикой города. Площадка должна стать точкой доступа к широкому кругу туристов и горожан, а также инструментом поддержки малого бизнеса в креативном секторе.
""Петербургский сувенир" открывает нашим производителям дорогу к широкой аудитории. Проект не только сохраняет петербургские традиции и укрепляет имидж города как культурной столицы, но и даёт импульс развитию креативных индустрий, созданию новых рабочих мест", — отметил председатель комитета Александр Ситов.
На запуск проекта потратили 10 млн рублей. Эта сумма оказалась значительно ниже первоначальных ожиданий: в сентябре 2025 года на эти цели планировали выделить 33 млн рублей, хотя бюджет тогда еще не утвердили.
Сроки реализации также изменились. В Смольном предполагали запустить "Петербургский сувенир" во втором полугодии 2026 года. Однако открытие синхронизировали с завершением четвертого этапа проекта "Петербургский дизайн", который закончился 31 января 2026 года.
|Параметр
|Данные
|Количество участников
|более 40 предпринимателей
|Фактические затраты
|10 млн рублей
|Планируемый бюджет
|33 млн рублей
Координацию продаж и создание торговых лавок взял на себя Фонд развития. В дальнейшем изделия местных мастеров планируют размещать на площадках участников проекта "Петербургский дизайн", а также интегрировать в городские выставки и ярмарки.
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