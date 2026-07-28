Запуск проекта Петербургский сувенир состоялся с затратами в 10 млн рублей

В торговом центре "Невский центр" заработала первая площадка проекта "Петербургский сувенир". Здесь представили работы более 40 местных дизайнеров и ремесленников, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Финансовый анализ

Проект объединил предпринимателей, которые создают изделия с айдентикой города. Площадка должна стать точкой доступа к широкому кругу туристов и горожан, а также инструментом поддержки малого бизнеса в креативном секторе.

""Петербургский сувенир" открывает нашим производителям дорогу к широкой аудитории. Проект не только сохраняет петербургские традиции и укрепляет имидж города как культурной столицы, но и даёт импульс развитию креативных индустрий, созданию новых рабочих мест", — отметил председатель комитета Александр Ситов.

Бюджет и сроки запуска

На запуск проекта потратили 10 млн рублей. Эта сумма оказалась значительно ниже первоначальных ожиданий: в сентябре 2025 года на эти цели планировали выделить 33 млн рублей, хотя бюджет тогда еще не утвердили.

Сроки реализации также изменились. В Смольном предполагали запустить "Петербургский сувенир" во втором полугодии 2026 года. Однако открытие синхронизировали с завершением четвертого этапа проекта "Петербургский дизайн", который закончился 31 января 2026 года.

Параметр Данные Количество участников более 40 предпринимателей Фактические затраты 10 млн рублей Планируемый бюджет 33 млн рублей

Координацию продаж и создание торговых лавок взял на себя Фонд развития. В дальнейшем изделия местных мастеров планируют размещать на площадках участников проекта "Петербургский дизайн", а также интегрировать в городские выставки и ярмарки.

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