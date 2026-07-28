Вузы России ввели дни тишины при зачислении студентов в августе

Почти 1,3 млн российских абитуриентов подали документы в вузы через портал "Госуслуги". Цифровой формат выбрали 94% поступающих на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Для сравнения: годом ранее доля электронных заявок составляла 77%.

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Цифры и востребованные профессии

Нижегородская область сохраняет позиции в первой десятке регионов по количеству заявок через "Госуслуги". Здесь будущие студенты отправили около 50 тысяч заявлений. Всего вузы региона планируют принять 9 675 первокурсников.

Наибольший спрос в этом году зафиксировали на следующих направлениях:

информатика и вычислительная техника;

экономика и менеджмент;

юриспруденция;

педагогическое образование.

Показатель Значение Доля заявок через "Госуслуги" (РФ) 94% Количество заявок в вузы Нижегородской области через портал ~ 50 000 Прогноз общего набора в вузы региона 9 675 человек

"Благодаря доступности подачи документов абитуриенты смелее пробуют свои силы на самых сложных направлениях — от кораблестроения до нейробиологии", — отметил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.

Сроки зачисления и "дни тишины"

Конкурсные списки уже доступны на портале. Чтобы занять бюджетное место, нужно успеть подать согласие на зачисление до 12:00 5 августа. Для тех, кто поступает по целевому направлению или без вступительных испытаний, крайний срок — 12:00 1 августа.

Важным изменением стали "дни тишины" — 3 и 7 августа. В эти даты вузы издают приказы о зачислении, и отозвать свое согласие абитуриент не может. Раньше решение можно было изменить вплоть до момента зачисления.

Цифровые сервисы для студентов

После приказа о зачислении студенты перейдут из системы подачи заявок в образовательную среду: на "Госуслугах" сформируют электронные зачетки и студенческие билеты, а общение с однокурсниками переместится в чат мессенджера МАХ.

Прием документов на платные места, в магистратуру и аспирантуру продолжается. Сроки подачи заявлений в конкретный университет можно проверить через сервис "Подбор вуза".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов