Вузы России ввели дни тишины при зачислении студентов в августе

Почти 1,3 млн российских абитуриентов подали документы в вузы через портал "Госуслуги". Цифровой формат выбрали 94% поступающих на бюджетные места бакалавриата и специалитета. Для сравнения: годом ранее доля электронных заявок составляла 77%.
Нижегородская область сохраняет позиции в первой десятке регионов по количеству заявок через "Госуслуги". Здесь будущие студенты отправили около 50 тысяч заявлений. Всего вузы региона планируют принять 9 675 первокурсников.
Наибольший спрос в этом году зафиксировали на следующих направлениях:
|Показатель
|Значение
|Доля заявок через "Госуслуги" (РФ)
|94%
|Количество заявок в вузы Нижегородской области через портал
|~ 50 000
|Прогноз общего набора в вузы региона
|9 675 человек
"Благодаря доступности подачи документов абитуриенты смелее пробуют свои силы на самых сложных направлениях — от кораблестроения до нейробиологии", — отметил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.
Конкурсные списки уже доступны на портале. Чтобы занять бюджетное место, нужно успеть подать согласие на зачисление до 12:00 5 августа. Для тех, кто поступает по целевому направлению или без вступительных испытаний, крайний срок — 12:00 1 августа.
Важным изменением стали "дни тишины" — 3 и 7 августа. В эти даты вузы издают приказы о зачислении, и отозвать свое согласие абитуриент не может. Раньше решение можно было изменить вплоть до момента зачисления.
После приказа о зачислении студенты перейдут из системы подачи заявок в образовательную среду: на "Госуслугах" сформируют электронные зачетки и студенческие билеты, а общение с однокурсниками переместится в чат мессенджера МАХ.
Прием документов на платные места, в магистратуру и аспирантуру продолжается. Сроки подачи заявлений в конкретный университет можно проверить через сервис "Подбор вуза".
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