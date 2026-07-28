В Нижегородской области восстанавливают критически изношенный мост в Навашино

В городском округе Навашино восстанавливают мост через реку Тёшу. Строители уже завершили более 65% работ. Объект находится на трассе "Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост" рядом с поселком Молочной фермы.
Эта переправа связывает десять населенных пунктов с Кулебаками. Через мост курсируют школьные автобусы, общественный транспорт и машины экстренных служб. До начала ремонта состояние конструкций оценивали как критическое: из-за коррозии металла и разрушенной гидроизоляции безопасность движения была под угрозой.
|Параметр
|Показатель
|Общая протяженность участка
|170 метров
|Длина моста
|109 метров
|Ширина проезжей части
|8 метров
|Ширина тротуаров
|по 0,75 метра с каждой стороны
Подрядчик уже подготовил временный объезд, забил сваи и возвел опоры. Монтажники установили пролетное строение и локальные очистные сооружения. Сейчас рабочие армируют балки и прокладывают ливневую канализацию.
"Приведение моста в нормативное состояние — это восстановление надежной связи между территориями. Работы идут по графику", — сообщил и. о. директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Александр Денисов.
Ремонт проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Завершить все этапы планируют до конца 2026 года.
Развитие транспортной сети Нижегородской области стало приоритетом с 2019 года. Общие показатели региональной программы выглядят следующим образом:
Программа направлена на обновление инфраструктуры, включая развитие общественного транспорта и безопасность дорожного движения.
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