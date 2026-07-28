В Нижегородской области восстанавливают критически изношенный мост в Навашино

В городском округе Навашино восстанавливают мост через реку Тёшу. Строители уже завершили более 65% работ. Объект находится на трассе "Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост" рядом с поселком Молочной фермы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль на мосту

Эта переправа связывает десять населенных пунктов с Кулебаками. Через мост курсируют школьные автобусы, общественный транспорт и машины экстренных служб. До начала ремонта состояние конструкций оценивали как критическое: из-за коррозии металла и разрушенной гидроизоляции безопасность движения была под угрозой.

Параметр Показатель Общая протяженность участка 170 метров Длина моста 109 метров Ширина проезжей части 8 метров Ширина тротуаров по 0,75 метра с каждой стороны

Подрядчик уже подготовил временный объезд, забил сваи и возвел опоры. Монтажники установили пролетное строение и локальные очистные сооружения. Сейчас рабочие армируют балки и прокладывают ливневую канализацию.

"Приведение моста в нормативное состояние — это восстановление надежной связи между территориями. Работы идут по графику", — сообщил и. о. директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Александр Денисов.

Ремонт проходит по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Завершить все этапы планируют до конца 2026 года.

Дорожное строительство в области

Развитие транспортной сети Нижегородской области стало приоритетом с 2019 года. Общие показатели региональной программы выглядят следующим образом:

Отремонтировали более 6,6 тыс. км дорог;

Построили и реконструировали порядка 140 км региональных трасс;

За 2025 год привели в порядок 761 км сети, превысив план в 626 км.

Программа направлена на обновление инфраструктуры, включая развитие общественного транспорта и безопасность дорожного движения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов