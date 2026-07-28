Выпуск водки на Ставрополье вырос на 14,6% по данным регионального минэкономразвития

Ставрополье нарастило выпуск алкогольной продукции в первой половине 2026 года. Регион произвел порядка 5,4 млн декалитров напитков, что на 4,4% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.
Наибольший рост зафиксировали в сегменте коньяков — здесь объемы выросли на четверть. Также увеличился выпуск водки и крепких напитков (свыше 9%), а также объемы розлива пива.
|Вид продукции
|Прирост производства
|Коньяк
|+25%
|Водка
|+14,6%
|Напитки крепостью свыше 9%
|+9,4%
|Пиво и пивная продукция
|+6,9%
Существенно выросла финансовая поддержка виноградарей. За пять месяцев года налоговый вычет на виноград, который пошел в производство, составил около 750 млн рублей. Эта сумма почти в полтора раза превышает показатели прошлого года.
"Поддержка отрасли будет продолжена", — подчеркнули в региональном минэкономразвития.
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