Выпуск водки на Ставрополье вырос на 14,6% по данным регионального минэкономразвития

Ставрополье нарастило выпуск алкогольной продукции в первой половине 2026 года. Регион произвел порядка 5,4 млн декалитров напитков, что на 4,4% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вино в бокале

Наибольший рост зафиксировали в сегменте коньяков — здесь объемы выросли на четверть. Также увеличился выпуск водки и крепких напитков (свыше 9%), а также объемы розлива пива.

Вид продукции Прирост производства Коньяк +25% Водка +14,6% Напитки крепостью свыше 9% +9,4% Пиво и пивная продукция +6,9%

Существенно выросла финансовая поддержка виноградарей. За пять месяцев года налоговый вычет на виноград, который пошел в производство, составил около 750 млн рублей. Эта сумма почти в полтора раза превышает показатели прошлого года.

"Поддержка отрасли будет продолжена", — подчеркнули в региональном минэкономразвития.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов