Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей
В Самарской области модернизируют первичное звено здравоохранения по нацпроекту
В Феодосии определили условия получения выплат за перебои с водой и электричеством
Исследователи выяснили, как почки запускают восстановление после повреждений
Жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать ЖКХ онлайн
Социальный фонд России повысит пенсии работающим гражданам Марий Эл без заявлений
Указ о создании стройбатов может усилить контроль над призывниками в регионах
Ростовская область ограничила вылов рыбы в Азовском море из-за перегрева воды
Время оказалось не таким строгим: теория Эйнштейна показала путь в будущее через скорость и гравитацию

Выпуск водки на Ставрополье вырос на 14,6% по данным регионального минэкономразвития

Россия » Юг » Ставрополь

Ставрополье нарастило выпуск алкогольной продукции в первой половине 2026 года. Регион произвел порядка 5,4 млн декалитров напитков, что на 4,4% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщил глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.

Вино в бокале
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вино в бокале

Наибольший рост зафиксировали в сегменте коньяков — здесь объемы выросли на четверть. Также увеличился выпуск водки и крепких напитков (свыше 9%), а также объемы розлива пива.

Вид продукции Прирост производства
Коньяк +25%
Водка +14,6%
Напитки крепостью свыше 9% +9,4%
Пиво и пивная продукция +6,9%

Существенно выросла финансовая поддержка виноградарей. За пять месяцев года налоговый вычет на виноград, который пошел в производство, составил около 750 млн рублей. Эта сумма почти в полтора раза превышает показатели прошлого года.

"Поддержка отрасли будет продолжена", — подчеркнули в региональном минэкономразвития.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Мир. Новости мира
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Девяносто два подростка Татарстана получили работу в сервисной сфере
Окрас цвета Луны: спектральный анализ объяснил выбор животных для воплощения бога Тота
В Мордовии зафиксирован рекорд по использованию системы Мобильный избиратель
Тайна одинокого носка: как победить утренний хаос и перестать терять пары в собственном ящике
Правительство Рязанской области организует международный турнир ММА с бесплатным входом
Правительство Приморского края усилит контроль за иностранными предприятиями из-за вырубок
Завод Южного Урала сократил время перемещения деталей между этапами сборки на 23%
Пластическая хирургия: эксперты оценили эффективность роботизированных систем в микрохирургии
Кавказский биосферный заповедник посетили 280 тысяч человек за первую половину 2026 года
Российские студенты создали ИИ-агрегатор для контроля диабета у женщин на базе Sechenov Tech
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.