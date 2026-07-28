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В Самарской области модернизируют первичное звено здравоохранения по нацпроекту

Россия » Поволжье » Самара

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил работу нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Троицкое Безенчукского района. Модульный медицинский центр построили в 2026 году на деньги областного бюджета.

Коридор поликлиники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коридор поликлиники

Глава ведомства осмотрел здание и потребовал доработать благоустройство прилегающей территории. По словам министра, мебель привезут в ближайшее время, а оборудование и медикаменты уже в наличии.

"Самое главное, что пункт уже оснащен всем необходимым оборудованием и медикаментами для жителей, медицинскую помощь оказывает опытный специалист", — сообщил Андрей Орлов.

Развитие сельской медицины

Модернизация первичного звена здравоохранения в регионе идет по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в Безенчукском районе также построили ФАП в селе Макарьевка. Всего за год область планирует сдать в эксплуатацию следующие объекты:

Тип объекта Количество
ФАПы 26
Поликлинические отделения 2
Офис врача общей практики 1
Врачебная амбулатория 1

Кадры и условия труда

В Троицком прием ведет медсестра Рахимахон Убайдуллоева, которая приехала в Безенчукскую больницу по программе "Земский фельдшер". Сейчас пункт обслуживает 76 жителей. Из них 55 взрослых уже прошли первый этап диспансеризации.

"Новый ФАП очень комфортный. Жители села давно этого ждали, так как ранее прием проводился в приспособленном помещении", — отметила Рахимахон Убайдуллоева.

Сложные случаи направляют в районную больницу, а по графику в ФАПе принимают узкие специалисты.

"Программа "Земский фельдшер" дает старт, но удержать специалиста на селе помогает именно оснащенное рабочее место", — пояснила руководитель профсоюза работников здравоохранения Самарской области Татьяна Сивохина.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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