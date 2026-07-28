В Феодосии определили условия получения выплат за перебои с водой и электричеством

Жители Феодосии, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, могут подать заявления на единовременную денежную выплату. О праве на компенсацию сообщил глава администрации города Владимир Ким.
Деньги положены тем, кто остался без электричества или воды более чем на 48 часов подряд. Речь идет о жителях поселка Приморский, села Береговое и части микрорайона Ближние Камыши.
|Параметр
|Условие / Размер
|Сумма выплаты
|15 675 рублей на человека
|Срок перевода средств
|До одного месяца после подачи заявления
|Главное условие
|Отсутствие воды или света более 48 часов
"Жители, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату. Она полагается при нарушении условий жизнедеятельности — отсутствии электроснабжения или водоснабжения — непрерывно более 48 часов", — сообщил Владимир Ким.
Жители поселка Приморский, села Береговое и части микрорайона Ближние Камыши, которые столкнулись с длительным отключением базовых коммуникаций.
Средства должны поступить на счет в течение месяца после того, как человек подаст соответствующее заявление.
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