В Феодосии определили условия получения выплат за перебои с водой и электричеством

Жители Феодосии, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, могут подать заявления на единовременную денежную выплату. О праве на компенсацию сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Деньги положены тем, кто остался без электричества или воды более чем на 48 часов подряд. Речь идет о жителях поселка Приморский, села Береговое и части микрорайона Ближние Камыши.

Параметр Условие / Размер Сумма выплаты 15 675 рублей на человека Срок перевода средств До одного месяца после подачи заявления Главное условие Отсутствие воды или света более 48 часов

"Жители, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату. Она полагается при нарушении условий жизнедеятельности — отсутствии электроснабжения или водоснабжения — непрерывно более 48 часов", — сообщил Владимир Ким.

Ответы на популярные вопросы

Кто именно может претендовать на деньги?

Жители поселка Приморский, села Береговое и части микрорайона Ближние Камыши, которые столкнулись с длительным отключением базовых коммуникаций.

Когда придут выплаты?

Средства должны поступить на счет в течение месяца после того, как человек подаст соответствующее заявление.

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