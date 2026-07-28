Жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать ЖКХ онлайн

Жители Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать коммунальные услуги через интернет. За первые шесть месяцев 2026 года число платежей в сервисе "СберБанк Онлайн" выросло в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным Сбера, объем онлайн-транзакций за первое полугодие 2026 года уже на 74% превысил общие показатели всего 2025 года. Пользователи переходят на цифровые сервисы, чтобы сократить время на оплату счетов и избежать посещения офисов банка.
|Показатель
|Значение
|Рост числа онлайн-платежей (к 2025 г.)
|в 6,8 раза
|Среднее количество платежей в месяц
|около 100 000
|Прирост объема платежей (к итогам 2025 г.)
|+74%
"Мы видим, как цифровые привычки меняют быт. В среднем за месяц в первом полугодии наши клиенты совершили около 100 000 онлайн-платежей за ЖКХ. Жители исторических регионов всё чаще выбирают мобильное приложение вместо походов в офис — это экономит время, даёт прозрачность и полный контроль над финансами", — сообщил управляющий Головным отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин.
Для автоматизации процесса пользователи стали чаще подключать функцию "Автоплатёж", которая списывает средства по графику. Это позволяет избежать задолженностей из-за пропуска сроков оплаты.
Оплатить счета можно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" или личный кабинет банка.
Это сервис, который автоматически переводит деньги за коммунальные услуги в установленную дату. Он избавляет от необходимости вручную вводить реквизиты каждый месяц.
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