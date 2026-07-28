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Жители ДНР, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать ЖКХ онлайн

Россия » Новороссия

Жители Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать коммунальные услуги через интернет. За первые шесть месяцев 2026 года число платежей в сервисе "СберБанк Онлайн" выросло в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

По данным Сбера, объем онлайн-транзакций за первое полугодие 2026 года уже на 74% превысил общие показатели всего 2025 года. Пользователи переходят на цифровые сервисы, чтобы сократить время на оплату счетов и избежать посещения офисов банка.

Показатель Значение
Рост числа онлайн-платежей (к 2025 г.) в 6,8 раза
Среднее количество платежей в месяц около 100 000
Прирост объема платежей (к итогам 2025 г.) +74%

"Мы видим, как цифровые привычки меняют быт. В среднем за месяц в первом полугодии наши клиенты совершили около 100 000 онлайн-платежей за ЖКХ. Жители исторических регионов всё чаще выбирают мобильное приложение вместо походов в офис — это экономит время, даёт прозрачность и полный контроль над финансами", — сообщил управляющий Головным отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин.

Для автоматизации процесса пользователи стали чаще подключать функцию "Автоплатёж", которая списывает средства по графику. Это позволяет избежать задолженностей из-за пропуска сроков оплаты.

Ответы на популярные вопросы

Где можно оплатить ЖКХ онлайн?

Оплатить счета можно через мобильное приложение "СберБанк Онлайн" или личный кабинет банка.

Что такое автоплатеж и зачем он нужен?

Это сервис, который автоматически переводит деньги за коммунальные услуги в установленную дату. Он избавляет от необходимости вручную вводить реквизиты каждый месяц.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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