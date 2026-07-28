Социальный фонд России повысит пенсии работающим гражданам Марий Эл без заявлений

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России (СФР) повысит пенсии 46 тысячам жителей Марий Эл. Выплаты увеличат тем, кто уже получает пенсию, но продолжал работать в течение 2025 года.
Перерасчет пройдет автоматически — СФР использует данные о страховых взносах, которые работодатели перечисляли в фонд за сотрудников.
В этот раз прибавка будет индивидуальной. В отличие от общей индексации, сумма надбавки для каждого человека зависит от уровня его заработной платы за прошлый год. Верхний предел повышения ограничен тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).
Кроме того, с августа вырастут и другие виды выплат:
Для получения этих надбавок гражданам не нужно подавать заявления — фонд изменит размер выплат в беззаявительном порядке.
|Вид выплаты
|Условие / Размер повышения
|Страховая пенсия (старость/инвалидность)
|Индивидуально, зависит от зарплаты за 2025 год (макс. 3 ИПК)
|Накопительная пенсия
|+17,3%
|Срочная пенсионная выплата
|+19,3%
Это решение напрямую влияет на доходы работающих пенсионеров республики, поощряя их экономическую активность и сохранение профессиональных навыков.
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