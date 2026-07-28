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Социальный фонд России повысит пенсии работающим гражданам Марий Эл без заявлений

Россия » Поволжье » Йошкар-Ола

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России (СФР) повысит пенсии 46 тысячам жителей Марий Эл. Выплаты увеличат тем, кто уже получает пенсию, но продолжал работать в течение 2025 года.

Открытый чемодан с пачками долларов на столе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Открытый чемодан с пачками долларов на столе

Перерасчет пройдет автоматически — СФР использует данные о страховых взносах, которые работодатели перечисляли в фонд за сотрудников.

В этот раз прибавка будет индивидуальной. В отличие от общей индексации, сумма надбавки для каждого человека зависит от уровня его заработной платы за прошлый год. Верхний предел повышения ограничен тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).

Кроме того, с августа вырастут и другие виды выплат:

  • накопительная пенсия увеличится на 17,3%;
  • срочная пенсионная выплата вырастет на 19,3%.

Для получения этих надбавок гражданам не нужно подавать заявления — фонд изменит размер выплат в беззаявительном порядке.

Вид выплаты Условие / Размер повышения
Страховая пенсия (старость/инвалидность) Индивидуально, зависит от зарплаты за 2025 год (макс. 3 ИПК)
Накопительная пенсия +17,3%
Срочная пенсионная выплата +19,3%

Это решение напрямую влияет на доходы работающих пенсионеров республики, поощряя их экономическую активность и сохранение профессиональных навыков.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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