Указ о создании стройбатов может усилить контроль над призывниками в регионах

Владимир Путин подписал указ о воссоздании военно-строительных подразделений Вооруженных сил России. Вместе с этим решение увеличивает общую численность военнослужащих в стране на 25 тысяч человек — до 1,535 млн человек.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа военнослужащих на учениях

Подобные структуры существовали в России до 2006 года, когда их расформировали. Возврат к этой практике спустя 20 лет связан с необходимостью наращивания мощностей по строительству военных и оборонных объектов.

Для жителей регионов, включая Орловскую область, это решение означает рост спроса на живую силу. Пополнение рядов военно-строительных частей будет происходить за счет контрактников и призывников.

"Появление военно-строительных подразделений — это фактически возрождение советских стройбатов. В СССР военно-строительные отряды существовали с 1955 года и активно участвовали в возведении объектов атомной промышленности, космодрома Байконур, военных городков и оборонных сооружений", — пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В Орле местная общественница Валентина Старовойтова полагает, что расширение штата армии может привести к более жесткому контролю за призывниками и усилению работы полиции по поиску тех, кто уклоняется от службы.

Что это значит для регионов

Возвращение стройбатов меняет профиль службы для части новобранцев. Вместо боевой подготовки или охраны объектов они будут задействованы в капитальном строительстве и инженерных работах. Это требует специфических навыков — от работы с тяжелой техникой до знания строительных норм.

Показатель Значение Прирост численности ВС РФ +25 000 человек Итоговая численность ВС РФ 1,535 млн человек Срок с момента расформирования прежних подразделений 20 лет (с 2006 года)

С точки зрения экономики территорий, такие подразделения могут стать инструментом быстрого возведения инфраструктуры в закрытых или приграничных зонах, где гражданские подрядчики работают медленнее из-за бюрократических или режимных ограничений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов