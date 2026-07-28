Указ о создании стройбатов может усилить контроль над призывниками в регионах

Владимир Путин подписал указ о воссоздании военно-строительных подразделений Вооруженных сил России. Вместе с этим решение увеличивает общую численность военнослужащих в стране на 25 тысяч человек — до 1,535 млн человек.
Подобные структуры существовали в России до 2006 года, когда их расформировали. Возврат к этой практике спустя 20 лет связан с необходимостью наращивания мощностей по строительству военных и оборонных объектов.
Для жителей регионов, включая Орловскую область, это решение означает рост спроса на живую силу. Пополнение рядов военно-строительных частей будет происходить за счет контрактников и призывников.
В Орле местная общественница Валентина Старовойтова полагает, что расширение штата армии может привести к более жесткому контролю за призывниками и усилению работы полиции по поиску тех, кто уклоняется от службы.
Возвращение стройбатов меняет профиль службы для части новобранцев. Вместо боевой подготовки или охраны объектов они будут задействованы в капитальном строительстве и инженерных работах. Это требует специфических навыков — от работы с тяжелой техникой до знания строительных норм.
|Показатель
|Значение
|Прирост численности ВС РФ
|+25 000 человек
|Итоговая численность ВС РФ
|1,535 млн человек
|Срок с момента расформирования прежних подразделений
|20 лет (с 2006 года)
С точки зрения экономики территорий, такие подразделения могут стать инструментом быстрого возведения инфраструктуры в закрытых или приграничных зонах, где гражданские подрядчики работают медленнее из-за бюрократических или режимных ограничений.
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