Ростовская область ограничила вылов рыбы в Азовском море из-за перегрева воды

Азовское море столкнулось с массовым замором рыбы. Причиной стали аномальная жара и резкое снижение уровня кислорода в воде, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рыболовное судно с уловом

Температура воды в ряде участков поднялась выше 25 градусов Цельсия. В таких условиях рыба задыхается, что приводит к её гибели. Чтобы не усугубить ситуацию, власти ввели временные ограничения на промысел в пострадавших районах.

Запреты и исключения

В зонах экологического бедствия полностью запретили любые виды рыболовства. Под запрет попали донные сети и ловушки, так как их использование в текущих условиях может окончательно разрушить местную экосистему.

Единственным исключением стал вылов бычков. Рыбакам разрешили забирать молодую рыбу, которая еще не достигла половой зрелости. Такая мера поможет очистить водоем от лишней биомассы, но при этом сохранит репродуктивный потенциал популяции.

Параметр Значение / Статус Критическая температура воды выше 25 °C Запрещенный инструмент донные сети, ловушки Разрешенный вид вылова молодые бычки

Профильное министерство призывает рыбаков строго соблюдать установленный режим. За игнорирование правил и незаконный вылов в зонах замора предусмотрены штрафы.

Почему это важно

Массовый замор — это серьезный удар по хозяйственной жизни региона. С одной стороны, гибель рыбы сокращает будущие уловы и доходы местных рыбаков. С другой стороны, бесконтрольный вылов в период стресса экосистемы может привести к долгосрочному исчезновению ценных видов рыб из Азовского бассейна.

"В установленных районах разрешен вылов бычков — молодой рыбы, которая не достигла половой зрелости. Это позволяет сохранить популяцию рыб, не нанося вреда экосистеме", — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов