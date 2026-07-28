Новый кадровый центр в Рязани предоставит консультации по карьерному росту молодежи

В Рязани до конца этого года откроют молодежный кадровый центр. Об этом сообщил губернатор Павел Малкова на заседании областного правительства.
Проект запускают по национальному проекту "Кадры". Площадка станет единым окном для выпускников и студентов, которые ищут работу или хотят сменить профиль обучения.
Специалисты центра помогут молодым людям найти работодателя, проконсультируют по вопросам карьерного роста и организуют курсы по повышению квалификации. Для тех, кто только выходит на рынок труда, предусмотрены программы профессиональной подготовки.
"В регионе будет создан молодежный кадровый центр", — сообщил губернатор Павел Малкова.
Чтобы ускорить выход молодого специалиста на первую зарплату, в центре внедрят цифровые платформы. Это позволит сократить время поиска вакансии и упростит взаимодействие между соискателем и предприятием.
|Направление работы центра
|Что получит пользователь
|Трудоустройство
|Помощь в поиске работы и быстрое оформление через цифровые платформы
|Развитие
|Консультации по карьере и профессиональный рост
|Обучение
|Мероприятия по повышению квалификации для студентов и выпускников
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