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Новый кадровый центр в Рязани предоставит консультации по карьерному росту молодежи

Россия » Центр » Рязань

В Рязани до конца этого года откроют молодежный кадровый центр. Об этом сообщил губернатор Павел Малкова на заседании областного правительства.

Группа людей на ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на ферме

Проект запускают по национальному проекту "Кадры". Площадка станет единым окном для выпускников и студентов, которые ищут работу или хотят сменить профиль обучения.

Специалисты центра помогут молодым людям найти работодателя, проконсультируют по вопросам карьерного роста и организуют курсы по повышению квалификации. Для тех, кто только выходит на рынок труда, предусмотрены программы профессиональной подготовки.

"В регионе будет создан молодежный кадровый центр", — сообщил губернатор Павел Малкова.

Чтобы ускорить выход молодого специалиста на первую зарплату, в центре внедрят цифровые платформы. Это позволит сократить время поиска вакансии и упростит взаимодействие между соискателем и предприятием.

Направление работы центра Что получит пользователь
Трудоустройство Помощь в поиске работы и быстрое оформление через цифровые платформы
Развитие Консультации по карьере и профессиональный рост
Обучение Мероприятия по повышению квалификации для студентов и выпускников
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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