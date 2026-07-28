Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Саратова обвиняется в уклонении от уплаты налогов в 37 миллионов рублей
Глава Греции обсудил с Ноланом "Одиссею": что сказал премьер режиссёру
Минздрав Вологодской области предупредил о рисках неинфекционных заболеваний из-за образа жизни
В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах
В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей
Дисциплина чеков и писем: как превратить бумажный хаос в стройную систему за пару дней
Слишком молодая для него: резкие нападки хейтеров вынудили Галустяна раскрыть правду о дочерях
Танкер с саудовской нефтью прошел Баб-эль-Мандебский пролив в "темном режиме"
Запуск проекта Петербургский сувенир состоялся с затратами в 10 млн рублей

На спортивной базе Колос в Скадовске установили баскетбольную и футбольные площадки

Россия » Новороссия » Донецк

В Скадовске завершают реконструкцию учебно-спортивной базы "Колос". По данным пресс-службы Министерства спорта Херсонской области, объект готов на 99%.

Спортивный зал
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Спортивный зал

На базе обустроили новые спортивные зоны: установили баскетбольную площадку, зону воркаута и две площадки для мини-футбола. Также смонтировали трибуны.

Период Сумма субсидии на оборудование
2025 год 900 тысяч рублей
2026 год почти 1 млн рублей

Финальные отделочные работы планируют завершить в период с 2027 по 2029 год. За этот этап отвечает Минстрой России через ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

Ремонт не помешал работе центра развития физической культуры "Джарылгач", в состав которого входит база. Сейчас там тренируются 426 человек. Спортсмены занимаются футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, боксом, пауэрлифтингом, настольным теннисом и шахматами.

Работы по обновлению объекта проходят по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
В Вологодской области до конца августа завершат основные работы на дорогах
В Шушарах построят новую поликлинику за 7,3 миллиарда рублей
Дисциплина чеков и писем: как превратить бумажный хаос в стройную систему за пару дней
Слишком молодая для него: резкие нападки хейтеров вынудили Галустяна раскрыть правду о дочерях
Танкер с саудовской нефтью прошел Баб-эль-Мандебский пролив в "темном режиме"
Запуск проекта Петербургский сувенир состоялся с затратами в 10 млн рублей
Единый маршрут сопровождения семей упростит получение выплат в Рязани
Правительство ЛНР введет бюджетные субсидии на развитие инфраструктуры газомоторного топлива
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Погода в регионах Белоруссии позволит планировать поездки на открытом воздухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.