На спортивной базе Колос в Скадовске установили баскетбольную и футбольные площадки

В Скадовске завершают реконструкцию учебно-спортивной базы "Колос". По данным пресс-службы Министерства спорта Херсонской области, объект готов на 99%.
На базе обустроили новые спортивные зоны: установили баскетбольную площадку, зону воркаута и две площадки для мини-футбола. Также смонтировали трибуны.
|Период
|Сумма субсидии на оборудование
|2025 год
|900 тысяч рублей
|2026 год
|почти 1 млн рублей
Финальные отделочные работы планируют завершить в период с 2027 по 2029 год. За этот этап отвечает Минстрой России через ППК "Единый заказчик в сфере строительства".
Ремонт не помешал работе центра развития физической культуры "Джарылгач", в состав которого входит база. Сейчас там тренируются 426 человек. Спортсмены занимаются футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, боксом, пауэрлифтингом, настольным теннисом и шахматами.
Работы по обновлению объекта проходят по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".
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