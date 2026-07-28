На спортивной базе Колос в Скадовске установили баскетбольную и футбольные площадки

В Скадовске завершают реконструкцию учебно-спортивной базы "Колос". По данным пресс-службы Министерства спорта Херсонской области, объект готов на 99%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спортивный зал

На базе обустроили новые спортивные зоны: установили баскетбольную площадку, зону воркаута и две площадки для мини-футбола. Также смонтировали трибуны.

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Финальные отделочные работы планируют завершить в период с 2027 по 2029 год. За этот этап отвечает Минстрой России через ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

Ремонт не помешал работе центра развития физической культуры "Джарылгач", в состав которого входит база. Сейчас там тренируются 426 человек. Спортсмены занимаются футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой, боксом, пауэрлифтингом, настольным теннисом и шахматами.

Работы по обновлению объекта проходят по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта".