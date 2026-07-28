Почти две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей. Чтобы снизить риск заражения опасными инфекциями, городские службы обработали акарицидами 1 572 гектара общественных территорий.
Специалисты дезинсекции обработали парки, скверы и площадки возле школ. Высокая активность паразитов в этом сезоне объясняется погодными условиями.
|Показатель
|Значение
|Площадь обработанных зон
|1 572 га
|Количество пострадавших воронежцев
|около 2 000 человек
|Период максимальной активности
|май — октябрь
Врачи предупреждают, что укусы могут привести к клещевому энцефалиту и болезни Лайма. При обнаружении паразита на коже нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Для защиты рекомендуют использовать репелленты и светлую одежду, которая позволяет быстрее заметить насекомое. Также советуют избегать высокой травы и осматривать себя после прогулок.
Как можно скорее удалить клеща и обратиться к врачу для оценки рисков или назначения профилактического лечения.
В лесных массивах, высокой траве, парках и скверах, особенно в период с мая по октябрь.
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