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Две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей

Россия » Центр » Воронеж

Почти две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей. Чтобы снизить риск заражения опасными инфекциями, городские службы обработали акарицидами 1 572 гектара общественных территорий.

Клещ на ладони
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Клещ на ладони

Специалисты дезинсекции обработали парки, скверы и площадки возле школ. Высокая активность паразитов в этом сезоне объясняется погодными условиями.

Показатель Значение
Площадь обработанных зон 1 572 га
Количество пострадавших воронежцев около 2 000 человек
Период максимальной активности май — октябрь

Врачи предупреждают, что укусы могут привести к клещевому энцефалиту и болезни Лайма. При обнаружении паразита на коже нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Для защиты рекомендуют использовать репелленты и светлую одежду, которая позволяет быстрее заметить насекомое. Также советуют избегать высокой травы и осматривать себя после прогулок.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если укусил клещ?

Как можно скорее удалить клеща и обратиться к врачу для оценки рисков или назначения профилактического лечения.

Где риск встретить клеща выше всего?

В лесных массивах, высокой траве, парках и скверах, особенно в период с мая по октябрь.

Экспертная проверка:
специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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