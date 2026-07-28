Две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей

Почти две тысячи жителей Воронежа обратились к врачам из-за укусов клещей. Чтобы снизить риск заражения опасными инфекциями, городские службы обработали акарицидами 1 572 гектара общественных территорий.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Клещ на ладони

Специалисты дезинсекции обработали парки, скверы и площадки возле школ. Высокая активность паразитов в этом сезоне объясняется погодными условиями.

Показатель Значение Площадь обработанных зон 1 572 га Количество пострадавших воронежцев около 2 000 человек Период максимальной активности май — октябрь

Врачи предупреждают, что укусы могут привести к клещевому энцефалиту и болезни Лайма. При обнаружении паразита на коже нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Для защиты рекомендуют использовать репелленты и светлую одежду, которая позволяет быстрее заметить насекомое. Также советуют избегать высокой травы и осматривать себя после прогулок.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если укусил клещ?

Как можно скорее удалить клеща и обратиться к врачу для оценки рисков или назначения профилактического лечения.

Где риск встретить клеща выше всего?

В лесных массивах, высокой траве, парках и скверах, особенно в период с мая по октябрь.

Экспертная проверка:

специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова