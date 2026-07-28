В Ленинградской области МФО получили предупреждения за методы взыскания долгов

Приставы Ленинградской области зафиксировали рост административной ответственности кредиторов за грубые методы взыскания долгов. С начала 2024 года коллекторские агентства, банки и МФО выплатили в бюджет штрафы суммой более 1,2 миллиона рублей.
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По данным УФССП по Ленобласти на 28 июля, всего рассмотрено 355 обращений граждан. По итогам профилактических рейдов составлено 27 протоколов об административных нарушениях, а 233 юрлица получили предостережения. В списке нарушителей — 9 микрофинансовых организаций, 5 банков и 2 профессиональные коллекторские организации.
Что считается нарушением
Закон "О коллекторской деятельности" и закон о защите прав потребителей финансовых услуг жестко регламентируют контакты с заемщиком. К основным запретам относятся:
звонки чаще одного раза в день, двух раз в неделю или восьми раз в месяц;
связь в нерабочее время (с 22:00 до 8:00 в будни, с 21:00 до 9:00 в выходные);
угрозы, psicolогическое давление, разглашение информации о долге третьим лицам без согласия заемщика;
личные встречи чаще одной раза в неделю и без предварительного уведомления.
Нарушение этих правил влечет административную ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ (для коллекторов) и ст. 14.57.1 КоАП РФ (для кредиторов). Штрафы для юрлиц достигают 500 тысяч рублей за каждое нарушение.
Как и куда пожаловаться
Жители Ленинградской области могут обратиться в УФССП двумя способами:
через интернет-приемную на официальном сайте управления;
почтовым отправлением на адрес управления.
В заявлении обязательно указать:
ФИО и дату рождения заявителя;
контактные данные для связи;
суть обращения с описанием конкретных фактов (даты, время, номера телефонов, имена сотрудников);
доказательства: аудиозаписи разговоров, скриншоты СМС и мессенджеров, детализация звонков, копии кредитных договоров, фото- и видеоматериалы.
Консультации по вопросам защиты прав заемщиков ведут специалисты отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП по Ленобласти по телефонам: 8 (812) 630-35-03, 630-34-04, 630-34-38.
"Практика показывает: заемщики часто не знают границы дозволенного или боятся жаловаться на банк, считая, что это ухудшит условия кредита. На самом деле заявление в УФССП — это законный способ остановить давление. Приставы проверяют каждый сигнал, а наличие записи разговора или скриншота с угрозами почти гарантирует составление протокола. Банки и МФО боятся не столько штрафа, сколько попадания в реестр недобросовестных участников рынка и проверку ЦБ РФ", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.