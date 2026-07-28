Здание Бестужевских курсов на Васильевском острове стало объектом культурного наследия

Здание бывших Высших женских (Бестужевских) курсов на Васильевском острове официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Постройка находится по адресу: Средний проспект, дом 74, литера Б.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил перечень элементов, которые подлежат обязательной охране. Речь идет о четырехэтажном здании, где с 1885 по 1918 год работали знаменитые курсы.
Дом возвели в 1876–1877 годах. Его автором стал архитектор Эдуард Крюгер. Изначально объект строился как доходный дом, но позже превратился в одну из главных точек просвещения для женщин в Российской империи.
"В этом здании преподавали известные ученые, среди которых были Бестужев-Рюмин, Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров и Иван Сеченов", — пояснили в КГИОП.
Бестужевские курсы стали одним из первых заведений в стране, где женщины получили доступ к полноценному высшему образованию. Теперь архитектурный облик здания и его историческая память защищены государством.
|Параметр
|Данные
|Годы постройки
|1876-1877
|Архитектор
|Эдуард Крюгер
|Период работы курсов
|1885-1918
|Этажность
|4 этажа
Получение статуса памятника означает, что любые работы по ремонту или реконструкции здания теперь должны проходить через согласование с градозащитными органами. Это предотвратит случайное или намеренное искажение облика дома, который десятилетиями служил символом борьбы за право женщин на образование.
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