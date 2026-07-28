Здание Бестужевских курсов на Васильевском острове стало объектом культурного наследия

Здание бывших Высших женских (Бестужевских) курсов на Васильевском острове официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Постройка находится по адресу: Средний проспект, дом 74, литера Б.

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил перечень элементов, которые подлежат обязательной охране. Речь идет о четырехэтажном здании, где с 1885 по 1918 год работали знаменитые курсы.

Дом возвели в 1876–1877 годах. Его автором стал архитектор Эдуард Крюгер. Изначально объект строился как доходный дом, но позже превратился в одну из главных точек просвещения для женщин в Российской империи.

"В этом здании преподавали известные ученые, среди которых были Бестужев-Рюмин, Дмитрий Менделеев, Александр Бутлеров и Иван Сеченов", — пояснили в КГИОП.

Бестужевские курсы стали одним из первых заведений в стране, где женщины получили доступ к полноценному высшему образованию. Теперь архитектурный облик здания и его историческая память защищены государством.

История строительства и архитектура

Параметр Данные Годы постройки 1876-1877 Архитектор Эдуард Крюгер Период работы курсов 1885-1918 Этажность 4 этажа

Получение статуса памятника означает, что любые работы по ремонту или реконструкции здания теперь должны проходить через согласование с градозащитными органами. Это предотвратит случайное или намеренное искажение облика дома, который десятилетиями служил символом борьбы за право женщин на образование.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева