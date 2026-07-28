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Власти Пензенской области заменяют изношенные сети водоснабжения в сельской местности

Россия » Поволжье » Пенза

В Наровчатском районе Пензенской области заменяют более 8 тысяч метров водопроводных труб. Обновление сетей обеспечит стабильную подачу воды в дома около 700 жителей.

Ремонт отопительной системы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт отопительной системы

"Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых населению услуг", — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Проект финансируют через региональную программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы", которая стала частью национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Показатель Значение
Объем обновления сетей > 8 000 метров
Количество бенефициаров около 700 человек
Срок программы модернизации 2025-2030 годы

Замена изношенных труб снизит количество аварий на линии и уберет перепады давления в системе, что напрямую влияет на бытовые условия сельских жителей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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