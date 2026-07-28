Власти Пензенской области заменяют изношенные сети водоснабжения в сельской местности

В Наровчатском районе Пензенской области заменяют более 8 тысяч метров водопроводных труб. Обновление сетей обеспечит стабильную подачу воды в дома около 700 жителей.
"Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых населению услуг", — сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Проект финансируют через региональную программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2025-2030 годы", которая стала частью национального проекта "Инфраструктура для жизни".
|Показатель
|Значение
|Объем обновления сетей
|> 8 000 метров
|Количество бенефициаров
|около 700 человек
|Срок программы модернизации
|2025-2030 годы
Замена изношенных труб снизит количество аварий на линии и уберет перепады давления в системе, что напрямую влияет на бытовые условия сельских жителей.
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