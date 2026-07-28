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Социальный фонд РФ проведет перерасчет страховых пенсий в Ростовской области с 1 августа

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области с 1 августа начнут пересчитывать страховые пенсии для жителей, которые работали в 2025 году. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Перерасчёт коснётся страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца — но только если за кормильца были неучтённые страховые взносы за прошлый год.

Деньги
Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Размер прибавки зависит от зарплаты, с которой платились взносы. Максимальное увеличение составит три пенсионных коэффициента. Их стоимость для перерасчёта зависит от года назначения пенсии или года выхода на работу после увольнения. В среднем выплата вырастет на 295 рублей.

Деньги поступят на карты по обычному графику банков — не позднее 10, 16 и 23 числа каждого месяца. В августе из-за выходных дни выплат сдвинутся: пенсионеры получат деньги не позднее 10, 14 и 21 августа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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