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Работодатели Астраханской области предлагают более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч

Россия » Юг » Астрахань

В Астраханской области работодатели предлагают более тысячи вакансий с оплатой от 200 тысяч рублей в месяц. Основной запрос рынка сейчас — не диплом вуза, а реальный стаж работы.

вакансия
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
вакансия

По данным аналитиков hh. ru, за май и июнь текущего года в регионе появилось или обновилось 1,1 тыс. таких предложений. Примечательно, что Астрахань опережает по количеству высокооплачиваемых вакансий другие южные регионы.

Показатель Значение
Количество вакансий от 200 тыс. руб. 1,1 тыс. шт.
Доля вахтовых методов работы 43%
Требуемый опыт работы от 3 до 5 лет

Кто может рассчитывать на высокий доход

Наибольшее количество дорогих вакансий открыто в строительстве, логистике, производстве и сфере недвижимости. Компании ищут тех, кто умеет работать руками или продавать услуги.

В списке наиболее востребованных специальностей: водители, сварщики, машинисты, менеджеры производственных линий и специалисты по работе с клиентами. Для этих позиций высшее образование часто не требуется, но работодатели почти всегда просят подтвержденный опыт в аналогичной должности.

"В мае и июне в Астраханской области появилось или было обновлено 1,1 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей и выше. 43% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это больше, чем в других южных регионах", — рассказали в hh. ru.

Важным нюантом остается география: почти половина предложений предполагает выезд за пределы области и работу вахтой в других частях страны.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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