Работодатели Астраханской области предлагают более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч

В Астраханской области работодатели предлагают более тысячи вакансий с оплатой от 200 тысяч рублей в месяц. Основной запрос рынка сейчас — не диплом вуза, а реальный стаж работы.
По данным аналитиков hh. ru, за май и июнь текущего года в регионе появилось или обновилось 1,1 тыс. таких предложений. Примечательно, что Астрахань опережает по количеству высокооплачиваемых вакансий другие южные регионы.
|Показатель
|Значение
|Количество вакансий от 200 тыс. руб.
|1,1 тыс. шт.
|Доля вахтовых методов работы
|43%
|Требуемый опыт работы
|от 3 до 5 лет
Наибольшее количество дорогих вакансий открыто в строительстве, логистике, производстве и сфере недвижимости. Компании ищут тех, кто умеет работать руками или продавать услуги.
В списке наиболее востребованных специальностей: водители, сварщики, машинисты, менеджеры производственных линий и специалисты по работе с клиентами. Для этих позиций высшее образование часто не требуется, но работодатели почти всегда просят подтвержденный опыт в аналогичной должности.
"В мае и июне в Астраханской области появилось или было обновлено 1,1 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей и выше. 43% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это больше, чем в других южных регионах", — рассказали в hh. ru.
Важным нюантом остается география: почти половина предложений предполагает выезд за пределы области и работу вахтой в других частях страны.
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