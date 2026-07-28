В Астрахани за полгода обнаружили более тысячи случаев нелегальной занятости

В Астрахани за первое полугодие выявили 1050 фактов нелегальной занятости. Цифра фиксирует результаты еженедельных рейдов, которые администрация города проводит совместно с полицией по всем районам регионального центра. Материалы по всем выявленным нарушениям уже переданы в контролирующие органы для принятия решений.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты

За полгода прошло более 20 таких выездов. Их формат сочетает контроль и профилактику: специалисты проверяют оформление трудовых отношений на предприятиях, ведут разъяснительные беседы с работодателями и сотрудниками, раздают брошюры о последствиях "зарплаты в конверте". Последними рейды охватили Кировский район — торговые точки на улицах Свердлова, Бабушкина, Красной Набережной, а также территории рынков "Большие Исады" и "Московский". Это места с традиционно высокой концентрацией мелкого бизнеса и сезонных рабочих мест.

Неоформленная работа лишает людей социальных гарантий: больничного, отпускного, пенсионных накоплений. Для города и области это прямые потери доходов бюджета и нечестная конкуренция в отношении тех, кто работает официально. В администрации призывают жителей не терпеть нарушения прав и сообщать о фактах "серой" занятости по телефону управления экономического развития: 8 (8512) 24-03-98.

"Теневая занятость — это не просто нарушение Трудового кодекса, это системный удар по экономике региона. Когда тысячи зарплат уходят в конверты, местной бюджете не хватает средств на социальные обязательства, ремонт дорог, содержание школ и поликлиник. Нечестный бизнес получает конкурентное преимущество за счет налоговой нагрузки на честных плательщиков. Рейды полезны как сигнал, но лечить проблему нужно комплексно: упрощая легализацию для малого бизнеса, ужесточая ответственность за повторные нарушения и развивая финансовую грамотность работников, которые часто сами соглашаются на "серый" оклад из-за незнания своих прав", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов