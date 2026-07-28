Татарстан переходит на модель адресной социальной поддержки, фокусируясь на многодетных семьях, пожилых людях и гражданах с ограниченными возможностями. О текущих показателях и новых мерах помощи рассказала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова в ходе форума "Работаем на результат!", прошедшего в казанском КДК им. Ленина.
По данным Управления ЗАГС, за последние пять лет система соцзащиты в республике расширилась до 65 различных мер поддержки. Подавляющее большинство из них — 60 пунктов — финансируются напрямую из бюджета Татарстана. В частности, адресную помощь получат свыше 59 тысяч многодетных семей.
|Показатель
|Значение
|Общее количество мер поддержки
|65
|Меры за счет бюджета РТ
|60
|Число многодетных семей-получателей помощи
|более 59 000
В регионе зафиксирован рост числа созданных семей. За 2025 год в Татарстане заключили более 24 тысяч браков, что на 2% превышает данные прошлого года. Одновременно с этим число разводов сократилось на 20%, что вывело республику на первое место в Приволжском федеральном округе по этому показателю.
"Забота о людях — главный приоритет республики", — отметила Эльвира Ахметова.
Чтобы стимулировать рождаемость среди молодежи, с прошлого года ввели выплату в 100 тысяч рублей для студенток при ранней постановке на учет по беременности. Помимо денежных выплат, развивают инфраструктурные сервисы: работают пункты проката детских вещей и предоставляются услуги социальных нянь.
Форум собрал представителей предприятий, общественных организаций, участников СВО и членов их семей. В ходе дискуссии участники обсудили итоги реализации народной программы за пятилетний период.
Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.