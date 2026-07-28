Республика Татарстан стала лидером ПФО по снижению количества разводов

Татарстан переходит на модель адресной социальной поддержки, фокусируясь на многодетных семьях, пожилых людях и гражданах с ограниченными возможностями. О текущих показателях и новых мерах помощи рассказала начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова в ходе форума "Работаем на результат!", прошедшего в казанском КДК им. Ленина.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Свадьба у ЗАГС

В этом материале: Меры финансовой поддержки

Демографические показатели региона

Социальные сервисы для родителей

По данным Управления ЗАГС, за последние пять лет система соцзащиты в республике расширилась до 65 различных мер поддержки. Подавляющее большинство из них — 60 пунктов — финансируются напрямую из бюджета Татарстана. В частности, адресную помощь получат свыше 59 тысяч многодетных семей.

Показатель Значение Общее количество мер поддержки 65 Меры за счет бюджета РТ 60 Число многодетных семей-получателей помощи более 59 000

Демография и семейные показатели

В регионе зафиксирован рост числа созданных семей. За 2025 год в Татарстане заключили более 24 тысяч браков, что на 2% превышает данные прошлого года. Одновременно с этим число разводов сократилось на 20%, что вывело республику на первое место в Приволжском федеральном округе по этому показателю.

"Забота о людях — главный приоритет республики", — отметила Эльвира Ахметова.

Чтобы стимулировать рождаемость среди молодежи, с прошлого года ввели выплату в 100 тысяч рублей для студенток при ранней постановке на учет по беременности. Помимо денежных выплат, развивают инфраструктурные сервисы: работают пункты проката детских вещей и предоставляются услуги социальных нянь.

Форум собрал представителей предприятий, общественных организаций, участников СВО и членов их семей. В ходе дискуссии участники обсудили итоги реализации народной программы за пятилетний период.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов