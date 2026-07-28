Надзорное ведомство Кузбасса подало 17 исков из-за условий пребывания детей в лагерях

Прокуратура Кузбасса зафиксировала более 500 нарушений закона в детских оздоровительных лагерях по итогам летнего сезона.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мальчик надевает сандалии на кровати в комнате летнего лагеря

Сотрудники надзорного ведомства проверили условия пребывания детей и выявили системные проблемы в организации питания, противопожарной безопасности и санитарном состоянии объектов. По результатам проверок прокуроры направили 155 представлений, подали 17 исков в суд и возбудили 105 административных дел.

Показатель Количество Общее число нарушений Более 500 Представления об устранении нарушений 155 Административные дела 105 Судебные иски 17

Питание и безопасность

Особое внимание уделили качеству еды: в 28 лагерях зафиксировали сбои в организации питания. Санитарно-эпидемиологические нормы нарушались в Анжеро-Судженске, Тайге, Берёзовском и Кемеровском районе. Также в ряде городов прокуроры нашли недочеты в соблюдении противопожарного режима.

После вмешательства ведомства администраторы лагерей привели объекты в порядок. В частности, привели в соответствие хранение огнетушителей, отремонтировали спортплощадки, установили москитные сетки и нанесли дорожную разметку. Питание детей теперь организовано согласно установленным нормам.

Прокуратура оставила ситуацию на контроле; проверки продолжаются.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова