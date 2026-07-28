Надзорное ведомство Кузбасса подало 17 исков из-за условий пребывания детей в лагерях

Прокуратура Кузбасса зафиксировала более 500 нарушений закона в детских оздоровительных лагерях по итогам летнего сезона.
Сотрудники надзорного ведомства проверили условия пребывания детей и выявили системные проблемы в организации питания, противопожарной безопасности и санитарном состоянии объектов. По результатам проверок прокуроры направили 155 представлений, подали 17 исков в суд и возбудили 105 административных дел.
|Показатель
|Количество
|Общее число нарушений
|Более 500
|Представления об устранении нарушений
|155
|Административные дела
|105
|Судебные иски
|17
Особое внимание уделили качеству еды: в 28 лагерях зафиксировали сбои в организации питания. Санитарно-эпидемиологические нормы нарушались в Анжеро-Судженске, Тайге, Берёзовском и Кемеровском районе. Также в ряде городов прокуроры нашли недочеты в соблюдении противопожарного режима.
После вмешательства ведомства администраторы лагерей привели объекты в порядок. В частности, привели в соответствие хранение огнетушителей, отремонтировали спортплощадки, установили москитные сетки и нанесли дорожную разметку. Питание детей теперь организовано согласно установленным нормам.
Прокуратура оставила ситуацию на контроле; проверки продолжаются.
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