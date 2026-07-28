Умные площадки с зонами воркаута построят в трех районах Пензенской области

В Мокшане Пензенской области завершается строительство спортивной площадки для подготовки к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне". Объект откроют для свободных занятий к 15 августа. Это первая из восьми подобных площадок, которые построят в регионе в рамках программы развития физической культуры и спорта.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ спортплощадка

Площадка расположена удобно — рядом с бассейном, физкультурно-оздоровительным комплексом и колледжем. Оснащена она практически полностью: турники, брусья, рукоходы, скамьи для пресса и силовые тренажеры. Только беговые дистанции и плавание потребуют специализированных объектов. У каждого тренажера установлены таблицы с нормативами ГТО — наглядная мотивация для тех, кто хочет получить знак отличия.

Региональная программа: от Мокшана до Пензы

Строительство в Мокшане — старт масштабной работы. Всего в Пензенской области к концу года создадут восемь площадок ГТО. Помимо Мокшанского района, объекты появятся в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также в Спасском, Лунинском и Пензенском районах. Три из них — в Бековском, Башмаковском и Городищенском районах — станут "умными площадками" повышенной вместимости: там объединят зоны воркаута и игровые секторы.

Параллельно в областном центре возведут два физкультурных комплекса — в микрорайонах Шуист и Заря.

"Пока еще объект не сдан, еще нельзя заниматься. Мы ждем, когда приедет подрядчик, установит еще один объект, и появится еще один спортивный тренажер у нас. Уже есть положительные отзывы от жителей района. Интересуются, когда можно будет прийти, позаниматься. Тем более, что место, где находится эта площадка — рядом с бассейном, рядом с ФОКом и колледжем. Ребята смогут в любой момент прийти и заняться спортом", — пояснила заместитель главы администрации Мокшанского района Елена Жучкина.

Молодежь уже осматривает новую территорию и планирует тренировки. "Такая площадка ГТО прививает любовь к спорту. На ней будут проходить тренировки, молодежные акции. Очень хочется, чтобы это место было наполнено энергией, людьми и новыми совершенствованиями в спорте", — делится впечатлениями Полина Мокрякова.

Что это значит для инфраструктуры региона

Создание сети спортивных площадок открытого доступа — часть системной работы над качеством городской среды. Такие объекты закрывают дефицит мест для регулярных занятий у дома, особенно в малых городах и районных центрах, где крупные спортивные комплексы недоступны пешком.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова