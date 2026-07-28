Wildberries и Ozon отменили зависимость стоимости логистики от цены товара

Маркетплейсы Wildberries и Ozon пересмотрели условия работы с продавцами по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Крупнейшие площадки отменили зависимость стоимости логистики от цены товара, что должно сделать расходы предпринимателей более предсказуемыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Постамат Ozon

Ранее тарифы на доставку могли меняться в зависимости от того, сколько стоит вещь. Теперь стоимость перевозки зафиксирована и не привязана к ценнику продукции. В ФАС пояснили: такой шаг уберет лишнюю нагрузку с конечного покупателя и позволит продавцам точнее планировать свои расходы.

Вместе с логистикой площадки изменили порядок расчетов. Теперь деньги за проданные товары должны поступать на счет предпринимателя в течение 30 календарных дней с момента сделки.

Изменение Суть решения Тарифы на логистику Отвязаны от цены товара Сроки выплат До 30 календарных дней с даты продажи Маркировка Ozon "Оригинал" заменяют на "Бренд проверен" (с 31 июля)

Отдельно Ozon с 31 июля меняет статус товаров в карточках: пометка "Оригинал" исчезнет, ее заменит фраза "Бренд проверен". Это изменение связано с обновлением системы проверки подлинности вещей на платформе.

В антимонопольном ведомстве отметили, что работа продолжается — сейчас специалисты прорабатывают вопрос ограничения размеров комиссий, которые маркетплейсы взимают с партнеров.

"Для продавцов это означает прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Для потребителей — отсутствие дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции", — пояснили в ФАС России.

Ответы на популярные вопросы

Как изменения повлияют на цены для покупателей?

Поскольку стоимость логистики больше не привязана к цене товара, у продавцов исчезает стимул закладывать дополнительные риски в конечную стоимость продукции.

Когда деньги поступят на счет продавца?

Маркетплейсы синхронизировали сроки: максимальный период ожидания выплаты составит 30 календарных дней с момента реализации товара.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов