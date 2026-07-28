Приставы взыскали более 12,5 млн рублей с дорожной компании Нижегородской области

Судебные приставы принудительно взыскали более 12,5 млн рублей с дорожной компании в Нижегородской области. Деньги списали напрямую с расчетных счетов организации после того, как фирма отказалась гасить задолженность добровольно.
По данным ГУФССП по Нижегородской области, в Сергачском отделении находились 12 исполнительных производств против компании. Общая сумма основного долга составляла 11,374 млн рублей.
Чтобы заставить должника расплатиться, приставы арестовали банковские счета фирмы, а также спецтехнику — автогрейдер и дорожный каток. Под запрет попала офисная техника. Директор компании получил официальное предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), но это не повлияло на ситуацию.
В итоге приставы списали всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, который составил 1,26 млн рублей.
|Показатель
|Значение
|Основной долг
|11,374 млн рублей
|Исполнительский сбор
|1,26 млн рублей
|Итого списано
|более 12,6 млн рублей
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