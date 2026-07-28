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Приставы взыскали более 12,5 млн рублей с дорожной компании Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Судебные приставы принудительно взыскали более 12,5 млн рублей с дорожной компании в Нижегородской области. Деньги списали напрямую с расчетных счетов организации после того, как фирма отказалась гасить задолженность добровольно.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

По данным ГУФССП по Нижегородской области, в Сергачском отделении находились 12 исполнительных производств против компании. Общая сумма основного долга составляла 11,374 млн рублей.

Чтобы заставить должника расплатиться, приставы арестовали банковские счета фирмы, а также спецтехнику — автогрейдер и дорожный каток. Под запрет попала офисная техника. Директор компании получил официальное предупреждение по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), но это не повлияло на ситуацию.

В итоге приставы списали всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, который составил 1,26 млн рублей.

Показатель Значение
Основной долг 11,374 млн рублей
Исполнительский сбор 1,26 млн рублей
Итого списано более 12,6 млн рублей
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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