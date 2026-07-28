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Врачи Республики Коми освоили лазерное лечение варикозной болезни по ОМС

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Клиническом кардиологическом диспансере Республики Коми с начала года внедрили четыре малотравматичные технологии лечения патологий сердца и сосудов. Пациенты выписываются на 3-7-й день, а сложные операции, за которыми раньше следовало в федеральные центры, теперь выполняют в Сыктывкаре.

Первые изменения вен на ногах
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первые изменения вен на ногах

Болезни системы кровообращения дают более 50% в структуре смертности региона. Лидируют ишемическая болезнь сердца, инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Для борьбы с ними диспансер в текущем году запустил новые методики лечения по ОМС в формате мастер-классов: федеральные специалисты обучили местных врачей, после чего те начали оперировать самостоятельно.

Все технологии малоинвазивны — проводятся в условиях рентген-операционной через проколы, без больших разрезов и подключения к аппарату искусственного кровообращения.

При тромбоэмболии легочной артерии тромб из вены ноги мигрирует в сердце и закупоривает легочную артерию. Без помощи смертность достигает 90%. Теперь применяют ультразвуковой транскатетерный направленный тромболиз: через бедренную вену в полость сердца проводят катетер, ультразвуком и тромболитиками разрушают тромбы.

"Через бедренные вены в полость сердца проводится специальный катетер, с помощью ультразвука и тромболитических препаратов мы добиваемся полного разрушения тромбов", — пояснил главный врач диспансера Дмитрий Коротков.

При аневризме брюшной аорты — мешковидном расширении аорты, грозящем разрывом — устанавливают стент-протез: проволочный каркас с синтетическим протезом внутри аорты. Операция требует два прокола в области паха. 79-летнего Алексея Мамонтова из Сыктывкара диагноз нашли на плановом осмотре. Изначально планировали отправить в Санкт-Петербург, но после освоения методики прооперировали на месте 25 июля, а 29 июля выписали.

"Прокол делали, но никаких ощущений нет. Это здорово", — прокомментировал Алексей Мамонтов.
"Летальность от заболевания высокая, поэтому пациентов надо оперировать как можно быстрее. Плюс методики — она малоинвазивная. На третий-седьмой день пациенты выписываются. Если бы это была открытая операция, потребовалось бы длительное пребывание в реанимации и реабилитации", — отметил заведующий отделением рентгенхирургических методов Александр Петров.

Третья технология — катетерная установка аортального клапана (TAVI). Альтернатива открытой операции для тяжелых пациентов, которые не доедут до федеральных центров. Искусственный клапан в свернутом состоянии доставляют через катетер диаметром 5 мм, расправляют внутри сердца. Первые пациенты уже прооперированы.

"Клапан позиционируется внутри в свернутом состоянии. На контрольной аортографии мы видим, что клапан выполняет свою функцию. Нет ретретока, нет недостаточности", — сказал Дмитрий Коротков.

По каждому из трёх методов до конца года прооперируют около десяти пациентов. Малые объемы связаны с дороговизной расходников — их оплачивает клиника.

Гораздо большие масштабы у лазерного лечения варикозной болезни. Раньше пациенты из Коми ехали за процедурой в Кировскую область. Теперь помощь доступна бесплатно по ОМС в кардиодиспансере. До конца года планируют вылечить 60 человек, в перспективе — до 100 в год.

"Наша задача — прекратить отъезд пациентов в другие регионы", — подчеркнул Дмитрий Коротков.
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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