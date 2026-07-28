В Омске благоустраивают до пяти аварийных участков за день

В Омске несколько сотен участков остаются раскопанными после аварийных коммунальных работ. Ресурсоснабжающая компания обязана вернуть территории в первоначальный вид до начала отопительного сезона. Бригады работают в усиленном режиме: за день благоустраивают до пяти адресов, приоритет — социальные объекты и многоквартирные дома. С начала года восстановлено около 400 участков, но объём оставшейся работы велик. Контроль за сроками ведёт городская администрация.

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Стандарты восстановления и приоритеты

Закон требует вернуть покрытие к состоянию до раскопки. Если бригада работала на асфальте — кладут асфальт, если на грунте — засыпают щебнем или гравием. Повышать категорию покрытия ресурсники не обязаны. На участке у фонтана на улице Коммунальной, где сети "рвут" регулярно, технологию соблюдают строго: после замены труб проводят гидравлические испытания, укладывают бетонные плиты, засыпают землёй. Асфальт для качественного ремонта нагревают до 150 градусов и укладывают вручную.

Показатель Значение Участков восстановлено с начала года около 400 Участков в день в текущем темпе до 5 Температура асфальта при укладке 150 °C Приоритет 1 социальные объекты Приоритет 2 многоквартирные дома

Сроки и контроль

На еженедельномштабе по подготовке к отопительному сезону обсуждали ускорение темпов. Начальник службы технического надзора и строительства ресурсоснабжающей компании Владислав Гоцуля подтвердил: сроки есть, бригады чередуют старые объекты, оставшиеся с зимы, и новые аварийные участки. Обещают работать до наступления холодов при необходимости. Ход работ находится на постоянном контроле у власти.

"В условиях сибирского климата сроки восстановления асфальта после коммунальных раскопок — не формальность, а вопрос безопасности и качества прохождения зимы. Асфальт, уложенный на холодную базу или без соблюдения температурного режима, к январю даёт усадки и ямы. То, что в Омске нагревают смесь до 150 градусов и укладывают вручную на небольших участках — правильная технологическая дисциплина. Проблема в объёмах: несколько сотен адресов за сезон — это нагрузка на пределе возможностей brigades. Приоритизация социальных объектов оправдана, но нельзя допустить, чтобы дворовые проезды и подъездные пути к домам остались раскопанными до снегопада. Контроль со стороны администрации должен быть не только по факту выполнения, но и по качеству укладки — иначе весной получим новые аварии на тех же местах", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех