В Адмиралтейском районе увеличивают число машино-мест на Ломоносова и Ярославской

В Адмиралтейском районе расширяют зону платной парковки "Екатерингофский". Теперь оплата за стоянку будет взиматься на всей протяженности улицы, а не только на участке от Московского проспекта до площади Балтийского вокзала.
Параллельно город увеличивает количество машино-мест на улицах Ломоносова и Ярославской. Изменения вступят в силу 30 августа.
|Улица / Участок
|Всего мест
|Для инвалидов
|Ярославская (от госпиталя до ул. Пролетарской Диктатуры и Бонч-Бруевича)
|22
|4
|Ломоносова (от наб. Фонтанки до ул. Рубинштейна и Загородного пр.)
|83
|9
С начала июля город также добавил специализированные места для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Новые пространства появились на Мытнинской улице (3 места), у Комплексного центра социального обслуживания Центрального района (2 места), в Сухопутном переулке (3 места), а также на Воскресенской (4 места) и Смольной (24 места) набережных.
В комитете по транспорту заявляют, что платная парковка помогает разгрузить центр города. За последние полгода число оплаченных сессий снизилось с 14,5 млн до 9,1 млн, что свидетельствует о сокращении избыточного трафика.
Что касается стоимости услуг, то тарифы останутся прежними в ближайшие годы. По словам зампредседателя Комтранса Александры Бахмутской, пересмотр цен возможен не раньше 1 января 2027 года.
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