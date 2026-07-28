В Адмиралтейском районе увеличивают число машино-мест на Ломоносова и Ярославской

В Адмиралтейском районе расширяют зону платной парковки "Екатерингофский". Теперь оплата за стоянку будет взиматься на всей протяженности улицы, а не только на участке от Московского проспекта до площади Балтийского вокзала.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парковка

Параллельно город увеличивает количество машино-мест на улицах Ломоносова и Ярославской. Изменения вступят в силу 30 августа.

Улица / Участок Всего мест Для инвалидов Ярославская (от госпиталя до ул. Пролетарской Диктатуры и Бонч-Бруевича) 22 4 Ломоносова (от наб. Фонтанки до ул. Рубинштейна и Загородного пр.) 83 9

С начала июля город также добавил специализированные места для водителей с ограниченными возможностями здоровья. Новые пространства появились на Мытнинской улице (3 места), у Комплексного центра социального обслуживания Центрального района (2 места), в Сухопутном переулке (3 места), а также на Воскресенской (4 места) и Смольной (24 места) набережных.

В комитете по транспорту заявляют, что платная парковка помогает разгрузить центр города. За последние полгода число оплаченных сессий снизилось с 14,5 млн до 9,1 млн, что свидетельствует о сокращении избыточного трафика.

Что касается стоимости услуг, то тарифы останутся прежними в ближайшие годы. По словам зампредседателя Комтранса Александры Бахмутской, пересмотр цен возможен не раньше 1 января 2027 года.