Последствия урагана в Ростове-на-Дону: почему леса стали опасными

Власти Ростова-на-Дону призвали горожан временно не заходить в городские леса. Ограничение ввели после урагана, который обрушился на столицу региона 25 июля.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лесная тропинка

Специалисты Управления благоустройства и лесного хозяйства проверили территории и признали их опасными для людей. Стихия повалила множество деревьев, оставила стволы под наклоном, а в кронах зависли тяжелые сломанные ветки, которые могут упасть без предупреждения.

"Зафиксировано огромное количество аварийных деревьев, наклоненных стволов и зависших в кронах тяжелых сломанных веток", — сообщили в УБиЛХ.

В мэрии рекомендуют избегать лесных зон до завершения расчистки. Также жителей просят не пытаться самостоятельно распиливать поваленные деревья или убирать крупные ветки, так как это может привести к травмам.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова