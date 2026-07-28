Последствия урагана в Ростове-на-Дону: почему леса стали опасными

Власти Ростова-на-Дону призвали горожан временно не заходить в городские леса. Ограничение ввели после урагана, который обрушился на столицу региона 25 июля.
Специалисты Управления благоустройства и лесного хозяйства проверили территории и признали их опасными для людей. Стихия повалила множество деревьев, оставила стволы под наклоном, а в кронах зависли тяжелые сломанные ветки, которые могут упасть без предупреждения.
"Зафиксировано огромное количество аварийных деревьев, наклоненных стволов и зависших в кронах тяжелых сломанных веток", — сообщили в УБиЛХ.
В мэрии рекомендуют избегать лесных зон до завершения расчистки. Также жителей просят не пытаться самостоятельно распиливать поваленные деревья или убирать крупные ветки, так как это может привести к травмам.
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