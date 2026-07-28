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Молодёжный слёт африканцев пройдёт в Пушкинском заповеднике Псковской области

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области готовятся принять Молодёжный слёт африканцев. Мероприятие пройдёт на территории Пушкинского заповедника с 19 по 22 октября.

Ученики
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Success_Academy_Charter_Schools.jpg by Rafael Infante
Ученики

О деталях организации встретились сотрудники музея-заповедника, руководитель союза "Инганзо Гакондо" Франсуа Ксавье Туликункико и Жозеф Буторе. Слёт объединит нынешних студентов российских вузов и выпускников прошлых лет.

Мероприятие станет прелюдией к II Форуму африканцев — выпускников вузов России и СССР (ФАВРИС). Эта площадка помогает поддерживать связи между народами двух континентов и развивать интерес к русскому языку в Африке.

"Личность А. С. Пушкина символизирует вечный "кровный мост", связующий народы двух континентов", — пояснили сотрудники музея.

Один из участников встречи, Жозеф Буторе, с 2015 по 2020 год занимал пост второго вице-президента Республики Бурунди. Сейчас он занимается продвижением русской культуры и языка в африканских странах.

Организационную поддержку проекту оказывает союз "Инганзо Гакондо" (в переводе — "Карьер предков"), который объединяет африканскую диаспору для защиты прав людей африканского происхождения.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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