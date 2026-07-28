Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива

Вологодская область возглавила список регионов Северо-Запада по стоимости топлива. По данным Росстата, средняя цена за литр на прошлой неделе здесь достигла 89 рублей 94 копеек.
Для водителей и перевозчиков региона этот показатель оказался выше, чем в соседних областях. Рост цен ощущается сильнее всего в сегментах дизельного топлива и бензина: с начала года по России первый подорожал на 18%, второй — на 16,4%.
Ситуацию на заправках отслеживает региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Сейчас в Вологодской области выделяют 69 локальных розничных рынков автобензина и 33 рынка дизельного топлива, где цены могут различаться в зависимости от удаленности АЗС от крупных узлов снабжения.
|Показатель
|Значение
|Средняя цена литра топлива в Вологодской области
|89,94 руб.
|Рост цен на дизель в РФ (с начала года)
|18%
|Рост цен на бензин в РФ (с начала года)
|16,4%
"Рост стоимости топлива напрямую влияет на себестоимость перевозок и, как следствие, на конечную цену товаров в магазинах, особенно в удаленных районах области", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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