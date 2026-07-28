Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива

Вологодская область возглавила список регионов Северо-Запада по стоимости топлива. По данным Росстата, средняя цена за литр на прошлой неделе здесь достигла 89 рублей 94 копеек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Для водителей и перевозчиков региона этот показатель оказался выше, чем в соседних областях. Рост цен ощущается сильнее всего в сегментах дизельного топлива и бензина: с начала года по России первый подорожал на 18%, второй — на 16,4%.

Ситуацию на заправках отслеживает региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Сейчас в Вологодской области выделяют 69 локальных розничных рынков автобензина и 33 рынка дизельного топлива, где цены могут различаться в зависимости от удаленности АЗС от крупных узлов снабжения.

Показатель Значение Средняя цена литра топлива в Вологодской области 89,94 руб. Рост цен на дизель в РФ (с начала года) 18% Рост цен на бензин в РФ (с начала года) 16,4%

"Рост стоимости топлива напрямую влияет на себестоимость перевозок и, как следствие, на конечную цену товаров в магазинах, особенно в удаленных районах области", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов