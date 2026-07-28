Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Subaru готовит возвращение легенды: культовые WRX снова выйдут на дороги с мощными моторами
Шерстяной водопад: когда обычная линька превращается в скрытый симптом болезни
Врачи Республики Коми освоили лазерное лечение варикозной болезни по ОМС
Инженеры создали дрон, который одинаково уверенно летает в воздухе и плавает под водой
В Омске благоустраивают до пяти аварийных участков за день
Минздрав пересмотрит список важных лекарств: новые препараты могут попасть в систему госзакупок
Биометрия поможет фанатам Pokémon получить доступ к редким картам
Жёсткий совет коллегам по цеху: Раймонд Паулс объяснил, почему пора уходить со сцены
В Адмиралтейском районе увеличивают число машино-мест на Ломоносова и Ярославской

Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива

Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодская область возглавила список регионов Северо-Запада по стоимости топлива. По данным Росстата, средняя цена за литр на прошлой неделе здесь достигла 89 рублей 94 копеек.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Для водителей и перевозчиков региона этот показатель оказался выше, чем в соседних областях. Рост цен ощущается сильнее всего в сегментах дизельного топлива и бензина: с начала года по России первый подорожал на 18%, второй — на 16,4%.

Ситуацию на заправках отслеживает региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Сейчас в Вологодской области выделяют 69 локальных розничных рынков автобензина и 33 рынка дизельного топлива, где цены могут различаться в зависимости от удаленности АЗС от крупных узлов снабжения.

Показатель Значение
Средняя цена литра топлива в Вологодской области 89,94 руб.
Рост цен на дизель в РФ (с начала года) 18%
Рост цен на бензин в РФ (с начала года) 16,4%

"Рост стоимости топлива напрямую влияет на себестоимость перевозок и, как следствие, на конечную цену товаров в магазинах, особенно в удаленных районах области", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бизнес
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
УАЗ испытывает новые модели автомобилей в условиях климата Египта
Последствия урагана в Ростове-на-Дону: почему леса стали опасными
Невидимый враг в вашей крови: революция в лечении гепатита С и главная ловушка скрытой инфекции
Лужа стала ловушкой для двигателя: одна ошибка водителя может привести к дорогому ремонту
Китайские электромобили Avatr резко набрали ход в России: за неделю поставлен рекорд регистраций
Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2026 года составила 78,4 млрд рублей
Молодёжный слёт африканцев пройдёт в Пушкинском заповеднике Псковской области
Грейпфрут из "атомного сада": как радиация подарила миру ярко-красный сорт Rio Red
Вологодская область стала лидером Северо-Запада по стоимости топлива
Johnson & Johnson выплатит миллиарды долларов по тысячам исков из-за детской присыпки с тальком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.