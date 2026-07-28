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В Пензе провели массовое экспресс-тестирование на гепатиты В и С

Россия » Поволжье » Пенза

В Пензе на фонтанной площади Города Спутника организовали массовое экспресс-тестирование на гепатиты В и С. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечают 28 июля.

Гепатит D
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гепатит D

Обследование провели врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Пока дети рисовали плакаты о вреде вирусных заболеваний на набережной, взрослые проходили диагностику в очереди.

Методика экспресс-теста обладает чувствительностью 99,9%, что позволяет быстро и точно выявить наличие вируса в организме. Врачи предупредили: обследоваться стоит минимум раз в год, так как ранняя диагностика предотвращает тяжелые осложнения.

Врачи напомнили, что вирус передается через кровь. Риск заражения возрастает при антисанитарии во время стоматологического лечения, маникюра или педикюра, а также при переливании крови и получении травм.

"Наша задача — объяснить, рассказать. Чтобы люди могли бесплатно прийти и обследоваться. Если вирус выявляется, мы направляем пациентов в центр на дополнительное обследование и ставим в очередь. У нас есть средства и возможности быстро провести лечение", — сообщил главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Мероприятие проходит по программе федерального проекта "Борьба с гепатитом".

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно проверять печень?

Специалисты рекомендуют проходить тестирование хотя бы один раз в год для раннего выявления воспалительных процессов.

Где выше всего риск заражения гепатитом?

В местах с низким уровнем санитарно-эпидемического режима: при нестерильных инструментах в стоматологиях, салонах маникюра и педикюра.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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