В Пензе провели массовое экспресс-тестирование на гепатиты В и С

В Пензе на фонтанной площади Города Спутника организовали массовое экспресс-тестирование на гепатиты В и С. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечают 28 июля.
Обследование провели врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Пока дети рисовали плакаты о вреде вирусных заболеваний на набережной, взрослые проходили диагностику в очереди.
Методика экспресс-теста обладает чувствительностью 99,9%, что позволяет быстро и точно выявить наличие вируса в организме. Врачи предупредили: обследоваться стоит минимум раз в год, так как ранняя диагностика предотвращает тяжелые осложнения.
Врачи напомнили, что вирус передается через кровь. Риск заражения возрастает при антисанитарии во время стоматологического лечения, маникюра или педикюра, а также при переливании крови и получении травм.
"Наша задача — объяснить, рассказать. Чтобы люди могли бесплатно прийти и обследоваться. Если вирус выявляется, мы направляем пациентов в центр на дополнительное обследование и ставим в очередь. У нас есть средства и возможности быстро провести лечение", — сообщил главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.
Мероприятие проходит по программе федерального проекта "Борьба с гепатитом".
Специалисты рекомендуют проходить тестирование хотя бы один раз в год для раннего выявления воспалительных процессов.
В местах с низким уровнем санитарно-эпидемического режима: при нестерильных инструментах в стоматологиях, салонах маникюра и педикюра.
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