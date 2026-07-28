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В Новгородской области выделят более 40 млн рублей на обновление оборудования

Россия » Северо-Запад » Новгород

Промышленные предприятия Новгородской области смогут обновить оборудование за счет федеральных и региональных субсидий. На эти цели в 2027 году выделят более 40 млн рублей.

Сварка металлической секции корпуса судна
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сварка металлической секции корпуса судна

Около 30 млн рублей поступит из бюджета РФ по линии Минпромторга. Еще 11 млн рублей добавит областной бюджет. Деньги направят на возмещение части затрат заводов и фабрик при покупке новых производственных линий и станков.

"Развитие промышленности невозможно без постоянного обновления производственных мощностей. Мы продолжим системную работу по привлечению федеральных ресурсов для развития промышленного комплекса региона", — Евгений Вересов, министр промышленности и торговли Новгородской области.

Источник финансирования Сумма на 2027 год
Федеральный бюджет около 30 млн рублей
Бюджет Новгородской области 11 млн рублей
Итого 41 млн рублей

Для местного предпринимателя такие выплаты снижают финансовую нагрузку при модернизации цехов. В прошлом году поддержку получили пять предприятий региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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