Терапевты и гинекологи стали самыми востребованными врачами по ДМС в Нижегородской области

Жители Нижегородской области чаще всего используют полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для визитов к терапевтам, гинекологам и неврологам. Эти специалисты стали лидерами по количеству обращений в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Данные предоставила компания "СберСтрахование". Аналитики изучили статистику клиентов в 16 субъектах России, включая города-миллионники.

Группа специалистов Статус в Нижегородской области Терапевты, неврологи, гинекологи Лидеры спроса (Топ-3) Гастроэнтерологи, кардиологи Входят в пятерку самых востребованных

Общая тенденция по стране совпадает с нижегородской: терапевты возглавляют списки в 14 регионах из 16. Лишь в Башкортостане и Красноярском крае первой строчкой заняли неврологи.

При этом неврологи стабильно входят в тройку самых востребованных врачей во всех исследованных субъектах, а специалисты по женскому здоровью — почти везде (в 15 из 16 регионов). Отдельно аналитики выделили Нижегородскую область: здесь доля обращений к гастроэнтерологам оказалась самой высокой среди всех изученных территорий.