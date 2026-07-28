Терапевты и гинекологи стали самыми востребованными врачами по ДМС в Нижегородской области

Жители Нижегородской области чаще всего используют полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для визитов к терапевтам, гинекологам и неврологам. Эти специалисты стали лидерами по количеству обращений в регионе.
Данные предоставила компания "СберСтрахование". Аналитики изучили статистику клиентов в 16 субъектах России, включая города-миллионники.
|Группа специалистов
|Статус в Нижегородской области
|Терапевты, неврологи, гинекологи
|Лидеры спроса (Топ-3)
|Гастроэнтерологи, кардиологи
|Входят в пятерку самых востребованных
Общая тенденция по стране совпадает с нижегородской: терапевты возглавляют списки в 14 регионах из 16. Лишь в Башкортостане и Красноярском крае первой строчкой заняли неврологи.
При этом неврологи стабильно входят в тройку самых востребованных врачей во всех исследованных субъектах, а специалисты по женскому здоровью — почти везде (в 15 из 16 регионов). Отдельно аналитики выделили Нижегородскую область: здесь доля обращений к гастроэнтерологам оказалась самой высокой среди всех изученных территорий.
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