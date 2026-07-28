Новый инкубатор в Смоленске поможет женщинам с бесплодием забеременеть

В смоленском Перинатальном центре обновили оборудование в отделении вспомогательных репродуктивных технологий. В лабораторию ЭКО поставили настольный инкубатор ESCO Miri, который используют для культивирования эмбрионов.
Для женщин, проходящих лечение от бесплодия, это означает рост шансов на успешный исход процедуры. Инкубатор создает среду, максимально близкую к естественной: прибор с высокой точностью держит температуру, влажность и уровень углекислого газа (CO₂). Особенность конструкции камеры в том, что при ее открытии параметры среды почти не меняются, поэтому эмбрионы не подвергаются температурному или химическому стрессу во время манипуляций врачей.
|Функция оборудования
|Результат для пациента
|Стабилизация температуры и CO₂
|Оптимальные условия для развития эмбриона
|Снижение колебаний среды при открытии камеры
|Защита биоматериала от стрессовых факторов
|Система мониторинга всех показателей
|Полный контроль и прозрачность каждого этапа работы
"Новая техника позволит повысить эффективность программ лечения бесплодия и сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для смолянок, которые в ней нуждаются", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Закупка техники прошла по поручению главы региона в рамках программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". По словам Василия Анохина, расширение мер поддержки женщин и развитие медицины напрямую связаны с задачей по повышению рождаемости в регионе.
Инкубатор заменяет матку на начальном этапе развития. В нем эмбрионы находятся до момента переноса в организм женщины; любое отклонение температуры или состава воздуха в этот период может привести к гибели клеток.
Обновление технической базы местного центра позволяет смолянкам проходить сложные этапы лечения в своем регионе, не выезжая в другие города для получения высокотехнологичных услуг.
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