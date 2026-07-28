Новый инкубатор в Смоленске поможет женщинам с бесплодием забеременеть

В смоленском Перинатальном центре обновили оборудование в отделении вспомогательных репродуктивных технологий. В лабораторию ЭКО поставили настольный инкубатор ESCO Miri, который используют для культивирования эмбрионов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тест на беременность

Для женщин, проходящих лечение от бесплодия, это означает рост шансов на успешный исход процедуры. Инкубатор создает среду, максимально близкую к естественной: прибор с высокой точностью держит температуру, влажность и уровень углекислого газа (CO₂). Особенность конструкции камеры в том, что при ее открытии параметры среды почти не меняются, поэтому эмбрионы не подвергаются температурному или химическому стрессу во время манипуляций врачей.

Функция оборудования Результат для пациента Стабилизация температуры и CO₂ Оптимальные условия для развития эмбриона Снижение колебаний среды при открытии камеры Защита биоматериала от стрессовых факторов Система мониторинга всех показателей Полный контроль и прозрачность каждого этапа работы

"Новая техника позволит повысить эффективность программ лечения бесплодия и сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для смолянок, которые в ней нуждаются", — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Закупка техники прошла по поручению главы региона в рамках программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". По словам Василия Анохина, расширение мер поддержки женщин и развитие медицины напрямую связаны с задачей по повышению рождаемости в регионе.

Ответы на популярные вопросы

Зачем нужен инкубатор при ЭКО?

Инкубатор заменяет матку на начальном этапе развития. В нем эмбрионы находятся до момента переноса в организм женщины; любое отклонение температуры или состава воздуха в этот период может привести к гибели клеток.

Как оборудование влияет на доступность помощи?

Обновление технической базы местного центра позволяет смолянкам проходить сложные этапы лечения в своем регионе, не выезжая в другие города для получения высокотехнологичных услуг.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова