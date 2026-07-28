Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Нижнекамска получили льготы на проезд по платной трассе М-12
Полиция Сочи изъяла 450 литров нелегального алкоголя в туристический сезон
Тихий часовой механизм в стенах: как цвет и материал трубы решают судьбу вашей квартиры
Туризм внутри стран Содружества вышел на новый виток развития: Лида открывает серию исторических преобразований
Слишком скромно для главного: список продуктов Сергея Лазарева проиграл запросам его группы
Объем экспорта рыбы из Приморского края и Сахалина превысил 20 тысяч тонн
Мощное землетрясение потрясло Японию: на острове Кюсю повреждены здания и идут спасательные работы
Выпуск мяса скота и птицы на убой в Кировской области вырос на 9,3%
Анталья стала ближе: из Грозного впервые запустили прямые рейсы турецкой авиакомпании

Развитие школ Ленинградской области получит поддержку в 3 млн рублей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Районные комитеты образования Ленинградской области получили более 3 млн рублей на развитие социальных и образовательных инициатив. Средства распределили между тремя проектами в разных частях региона.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс
Район / Объект Проект Сумма
Вырицкая средняя школа "Мы разные — мы вместе" ~ 1 млн руб.
Сланцкий район "Молодёжный центр" 1,5 млн руб.
Невский район "Инклюзивное образование" 1,5 млн руб.

В Вырицкой средней школе потратят около миллиона рублей на программу "Мы разные — мы вместе". Педагоги планируют через серию мероприятий приучить учеников к толерантности и уважению к людям с любым происхождением или внешностью.

Сланцы получили 1,5 млн рублей на открытие молодежного центра. Здесь создадут площадку для творчества и спорта, чтобы подростки могли развивать свои навыки и активнее участвовать в жизни района.

Еще 1,5 млн рублей направили в Невский район на развитие инклюзивного образования. Деньги помогут интегрировать детей с ограниченными возможностями здоровья в общую школьную среду и создать для них равные условия обучения.

Все три программы должны заработать в течение следующего года.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Тихий часовой механизм в стенах: как цвет и материал трубы решают судьбу вашей квартиры
Туризм внутри стран Содружества вышел на новый виток развития: Лида открывает серию исторических преобразований
Слишком скромно для главного: список продуктов Сергея Лазарева проиграл запросам его группы
Объем экспорта рыбы из Приморского края и Сахалина превысил 20 тысяч тонн
Мощное землетрясение потрясло Японию: на острове Кюсю повреждены здания и идут спасательные работы
Выпуск мяса скота и птицы на убой в Кировской области вырос на 9,3%
Анталья стала ближе: из Грозного впервые запустили прямые рейсы турецкой авиакомпании
Запрет на шумные работы с 22:00 до 8:00 может стать обязательным по всей России
Кто наследил в Кении? Приматы из Кооби-Фора оказались массивнее других представителей вида
Крупная, сочная, морозостойкая: 5 золотых правил выращивания йошты в любом климате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.