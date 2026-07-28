Развитие школ Ленинградской области получит поддержку в 3 млн рублей

Районные комитеты образования Ленинградской области получили более 3 млн рублей на развитие социальных и образовательных инициатив. Средства распределили между тремя проектами в разных частях региона.
|Район / Объект
|Проект
|Сумма
|Вырицкая средняя школа
|"Мы разные — мы вместе"
|~ 1 млн руб.
|Сланцкий район
|"Молодёжный центр"
|1,5 млн руб.
|Невский район
|"Инклюзивное образование"
|1,5 млн руб.
В Вырицкой средней школе потратят около миллиона рублей на программу "Мы разные — мы вместе". Педагоги планируют через серию мероприятий приучить учеников к толерантности и уважению к людям с любым происхождением или внешностью.
Сланцы получили 1,5 млн рублей на открытие молодежного центра. Здесь создадут площадку для творчества и спорта, чтобы подростки могли развивать свои навыки и активнее участвовать в жизни района.
Еще 1,5 млн рублей направили в Невский район на развитие инклюзивного образования. Деньги помогут интегрировать детей с ограниченными возможностями здоровья в общую школьную среду и создать для них равные условия обучения.
Все три программы должны заработать в течение следующего года.
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