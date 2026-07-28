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Жители Нижнекамска получили льготы на проезд по платной трассе М-12

Россия » Поволжье » Казань

Жители Нижнекамска получили льготы на проезд по платному участку трассы М-12. Госкомпания "Автодор" ввела систему специальных абонементов для людей, проживающих в районе, что позволило снизить затраты на дорогу более чем в два раза.

Трасса М12, Россия
Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина
Трасса М12, Россия

Решение стало итогом переговоров депутата Госдумы Олега Морозова с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. По итогам встречи профильные структуры получили задачу найти доступный вариант проезда для местных жителей по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов.

Параметр Условие / Значение
Экономия по абонементу до 64% (от разового тарифа)
Скидка на транспондер 50%
Место оформления МФЦ Нижнекамска (Школьный бульвар, 2)

С 21 июля в МФЦ города работает центр поддержки "Автодор-Платные Дороги". Там по принципу одного окна можно купить транспондер со скидкой, оформить абонемент и пополнить счет.

"13 июля я вынес этот вопрос на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. По итогам разговора профильным структурам, включая госкомпанию "Автодор", были даны четкие поручения — найти решение для жителей Нижнекамского района. И сегодня мы видим конкретный результат", — сообщил Олег Морозов.

Вопрос стоимости проезда по маршруту Нижнекамск — аэропорт Бегишево был одним из приоритетных в работе депутата. Проблема обсуждалась как с руководством Татарстана, так и на федеральном уровне. Совместная позиция муниципалитета в лице главы района Радмира Беляева и представителя Госдумы позволила урегулировать ситуацию.

Напомним, участок М-12 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов длиной 81 км открыл в декабре 2024 года Президент РФ Владимир Путин. Дорога строилась как часть коридора Москва — Екатеринбург — Тюмень по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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